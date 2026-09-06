स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए अपनाएं ये 5 असरदार सुझाव, बने रहेंगे स्वस्थ

स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए हर साल टीका लगवाना बहुत जरूरी है। यह आपके शरीर की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है और आपको वायरस से लड़ने की ताकत देता है।

इसके अलावा यह सुनिश्चित करता है कि अगर आप संक्रमित हों तो आपकी बीमारी गंभीर न हो। टीका लगवाने से आप न केवल खुद को सुरक्षित रखते हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी बचाते हैं।

इसलिए, हर साल निर्धारित समय पर टीका जरूर लगवाएं।