चेहरे को चमकदार बना सकती है मसूर दाल, जानिए इससे फेस पैक बनाने के तरीके 

मसूर दाल का इस्तेमाल न सिर्फ खाने में, बल्कि त्वचा की देखभाल के लिए भी किया जाता है। यह दाल पोषक तत्वों और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है, जो त्वचा को निखारने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको मसूर दाल से बनने वाले फेस पैक के बारे में बताते हैं, जो आपके चेहरे को चमकदार बना सकते हैं और इसे स्वस्थ रख सकते हैं।

#1 मसूर दाल और दूध का फेस पैक सामग्री: 2 चम्मच मसूर दाल का पाउडर और 1 चम्मच दूध का पाउडर। फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: सबसे पहले एक कटोरी में दाल और दूध का पाउडर मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें, फिर इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदा: यह फेस पैक त्वचा की गहराई से सफाई करता है और चेहरे को मुलायम और चमकदार बनाता है।

#2 मसूर दाल, हल्दी और दही का फेस पैक सामग्री: 2 चम्मच मसूर दाल का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच दही। फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: सभी सामग्रियों को मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें, फिर इसे अपने चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट तक सूखने दें। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदा: यह फेस पैक त्वचा की रंगत सुधारता है और दाग-धब्बों को कम करता है, जिससे चेहरा साफ और निखरा हुआ दिखता है।

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#3 मसूर दाल, नींबू और शहद का फेस पैक सामग्री: 2 चम्मच मसूर दाल का पाउडर, 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच शहद। फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: सभी सामग्रियां मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें, फिर इसे चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट तक सूखने दें। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदा: यह फेस पैक त्वचा की चमक बढ़ाता है और उसे ताजगी प्रदान करता है, जिससे चेहरा स्वस्थ और आकर्षक दिखता है।

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#4 मसूर दाल, गुलाब जल और दही का फेस पैक सामग्री: 2 चम्मच मसूर दाल का पाउडर, 1 चम्मच गुलाब जल और 1 चम्मच दही। फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: सभी सामग्रियां मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें, फिर इसे चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट तक सूखने दें। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदा: यह फेस पैक त्वचा को नमी प्रदान करता है और उसे मुलायम बनाता है, जिससे चेहरा स्वस्थ और निखरा हुआ दिखता है।