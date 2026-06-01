आम से बनाना चाहते हैं स्वादिष्ट शेक? इसके लिए बेहतरीन रहेंगे ये 5 किस्म के आम

गर्मी का मौसम अपने साथ कई तरह के फल और सब्जियां लेकर आता है, जिनमें से आम का नाम सबसे पहले आता है। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि पोषण से भरपूर भी है। आम से कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, जिनमें आम का शेक सबका पसंदीदा होता है। अगर आप आम का शेक बनाने वाले हैं तो इसके लिए ये 5 किस्म के आम सबसे लजीज और बेहतरीन स्वाद दे सकते हैं।

#1 हापुस आम हापुस आम को अल्फांसो नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में उगाया जाता है। इनका स्वाद मीठा और गहरा होता है। इन आमों में फाइबर, विटामिन-C और शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से लड़ने वाले तत्व अधिक होते हैं। ये पाचन को सुधारने और शरीर की सुरक्षा को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। इनका उपयोग आम के शेक में करने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।

#2 केसर आम केसर आम एक खास किस्म का आम है, जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में उगाया जाता है। इनका आकार बड़ा और रंग पीला होता है। इनका स्वाद बहुत मीठा और सुगंधित होता है। केसर आम विटामिन-A, विटामिन-C और पोटेशियम से भरपूर होते हैं। ये त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं और आंखों की रोशनी को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। इन्हें इस्तेमाल करने से आपका आम का शेक बहुत ही मीठा बनेगा।

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#3 दशहरी आम दशहरी आम उत्तर प्रदेश के दशहरी गांव में उगाए जाते हैं, जो शेक को मिठास देने के लिए बिलकुल सही रहेंगे। इनका स्वाद मीठा और खट्टा होता है। इनका आकार बड़ा और रंग हरा-पीला होता है। दशहरी आम विटामिन-C और फाइबर से भरपूर होते हैं। ये पाचन को सुधारने और शरीर की सुरक्षा को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। आप शेक बनाने के बाद इनके टुकड़े ऊपर से भी सजा सकते हैं।

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#4 तोतापुरी आम तोतापुरी आम दक्षिण भारत के तोतापुरी गांव में उगाए जाते हैं। इनका आकार लंबा और रंग हरा-पीला होता है। तोतापुरी आम विटामिन-C और शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से लड़ने वाले तत्वों से भरपूर होते हैं। ये पाचन को सुधारने और शरीर की सुरक्षा को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। इनका उपयोग आम के शेक में करने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। तोतापुरी आम की तासीर ठंडी होती है, जिससे पेट ठंडा रहता है।