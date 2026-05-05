गर्मियों की छुट्टियों का बढ़ाएंगे मजा, घर पर बनाएं ये 5 आम के मीठे व्यंजन

आम को फलों का राजा कहा जाता है। यह न सिर्फ स्वादिष्ट है, बल्कि कई पोषक तत्वों से भी भरपूर है। आम की तासीर ठंडी होती है, जिस वजह से गर्मियों के दौरान इसका सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। अगर आप रोजमर्रा की मिठाइयों से ऊब गए हैं तो इस बार आम से बने मीठे व्यंजनों को आजमाएं। आइए आज हम आपको आम से बनाए जाने वाले मीठे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं।

#1 आम की बर्फी सबसे पहले आम को छिलकर उसके गूदे को पीस लें। अब एक पैन में आम का पेस्ट, दूध, मावा, चीनी और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं और मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। इसके बाद मिश्रण को एक थाली में फैलाकर ठंडा होने दें, फिर इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर परोसें। इस तरह आप घर पर ही स्वादिष्ट आम की बर्फी बना सकते हैं।

#2 आम की खीर आम की खीर बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर कुछ देर के लिए पानी में भिगो दें, फिर चावल को उबाल लें। अब एक पैन में दूध को उबालकर उसमें उबले हुए चावल डालें। इसके बाद इसमें चीनी, इलायची पाउडर और स्वादानुसार सूखे मेवे डालें। अंत में इसमें आम का गूदा डालकर अच्छे से मिलाएं और इसे कुछ देर तक धीमी आंच पर पकाएं। ठंडा होने के बाद खीर को परोसें।

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#3 आम का हलवा सबसे पहले सूजी को हल्का भूरा होने तक भून लें, फिर घी में सूजी डालकर भूनें। अब इसमें आम का गूदा, पानी और चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। अंत में इसमें इलायची पाउडर और कटे हुए सूखे मेवे डालकर अच्छी तरह मिलाएं। गर्मागर्म हलवे को परोसें। इस तरह आप आम का हलवा भी बना सकते हैं।

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#4 आम का आइसक्रीम सबसे पहले दूध को उबालकर उसमें चीनी और आम का गूदा डालें। अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाएं। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो उसमें क्रीम मिलाएं और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को एक बर्तन में डालकर फ्रिज में जमने दें। जमने के बाद आइसक्रीम को कटे हुए मेवे से सजाकर परोसें। इस तरह आप घर पर ही आम का आइसक्रीम बना सकते हैं।