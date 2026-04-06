चेहरे को निखारने में मदद कर सकते हैं आम के फेस पैक, जानिए बनाने का तरीका

फलों का राजा आम न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि यह विटामिन-C, पोटेशियम और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। आम का फेस पैक बनाकर लगाने से त्वचा को पोषण मिल सकता है और यह प्राकृतिक चमक भी बढ़ा सकता है। यहां हम आपको आम के फेस पैक बनाने के कुछ आसान और असरदार तरीके बताते हैं, जो आपके चेहरे को निखारने में मदद करेंगे और इसे स्वस्थ बनाए रखेंगे।

#1 आम और दूध का फेस पैक सामग्री: एक पका आम और दूध (जितना जरूरी हो)। फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: सबसे पहले आम को छीलकर उसका गूदा निकाल लें। अब इसे एक कटोरे में डालकर अच्छे से मैश कर लें, फिर इसमें दूध मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदा: यह पैक त्वचा को नमी देता है और इसे मुलायम बनाता है।

#2 आम और शहद का फेस पैक सामग्री: एक पका आम और एक चम्मच शहद। फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: सबसे पहले आम को छीलकर उसका गूदा निकाल लें, फिर इसे एक कटोरे में मैश कर लें। अब इसमें शहद मिलाकर अच्छी तरह से पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदा: यह पैक त्वचा को हाइड्रेट करता है और इसे चमकदार बनाता है।

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#3 आम और दही का फेस पैक सामग्री: एक पका आम, दो चम्मच दही और आधी चम्मच नींबू का रस। फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: सबसे पहले आम को छीलकर उसका गूदा निकाल लें, फिर इसे एक कटोरे में मैश कर लें। अब इसमें दही और नींबू का रस मिलाकर अच्छी तरह से पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें, फिर चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदा: यह पैक त्वचा को नमी देता है।

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#4 आम और बेसन का फेस पैक सामग्री: एक पका आम, दो चम्मच बेसन और आधी चम्मच हल्दी पाउडर। फेस पैक बनाने और लगाने का तरीका: सबसे पहले आम को छीलकर उसका गूदा निकाल लें, फिर इसे एक कटोरे में मैश कर लें। अब इसमें बेसन और हल्दी पाउडर मिलाकर अच्छी तरह से पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और जब यह सूख जाए तो चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। फायदा: यह पैक त्वचा की गंदगी को साफ करता है।