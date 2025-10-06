करवा चौथ पर इस तरह से करें मेकअप, लगेंगी सबसे ज्यादा खूबसूरत

त्योहारों का सीजन आ गया है और करवा चौथ का त्योहार भी नजदीक है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखकर उनके लिए विशेष पूजा करती हैं। इस अवसर पर हर महिला सुंदर दिखना चाहती है और इसके लिए मेकअप एक अहम भूमिका निभाता है। आइए आज हम आपको करवा चौथ के लिए कुछ ऐसे मेकअप टिप्स बताते हैं, जो आपको बेहद खूबसूरत दिखाने में मदद कर सकते हैं।

#1 त्वचा को करें तैयार करवा चौथ के दिन सबसे पहले अपनी त्वचा को तैयार करें। इसके लिए सबसे पहले अपने चेहरे को हल्के फेसवॉश से साफ करें, फिर इसे मॉइस्चराइज करें। इसके बाद चेहरे पर प्राइमर लगाएं। यह मेकअप को लंबे समय तक टिकाने में मदद करता है। इसके बाद हल्के हाथों से चेहरे पर बिना रंग का सनस्क्रीन लगाएं। यह त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने के साथ-साथ निखार भी प्रदान कर सकती है।

#2 आंखों के लिए चुनें हल्का रंग आंखों के मेकअप के लिए हल्के रंगों का इस्तेमाल करें। इसके लिए आईशैडो ब्रश की मदद से अपनी आंखों पर गुलाबी, हल्का बैंगनी या फिर हल्का नीला रंग लगाएं। अगर आप चाहें तो आईशैडो के ऊपर हल्का-सा चांदी या सुनहरा रंग भी लगा सकती हैं। इसके बाद आंखों पर काजल और मस्करा लगाएं। आप चाहें तो आईलाइनर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन यह बहुत ज्यादा भारी न लगे।

#3 गालों पर लगाएं ब्लश गालों को गुलाबी करने के लिए ब्लश का इस्तेमाल करें। इसके लिए अपने गालों पर हल्के हाथों से ब्लश लगाएं। अगर आप चाहें तो ब्लश की जगह हल्का ब्रॉन्जर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यह गर्मियों के दौरान पसीने के कारण होने वाली त्वचा की समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह त्वचा को प्राकृतिक निखार भी दे सकता है।

#4 इस तरह करें लिपस्टिक का चयन करवा चौथ के लिए लिपस्टिक का चयन करते समय अपने कपड़ों के रंग और डिजाइन पर ध्यान दें। अगर आपके कपड़े लाल रंग के हैं तो गहरा लाल लिपस्टिक अच्छा विकल्प हो सकता है, वहीं गुलाबी रंग के कपड़ों के साथ गुलाबी लिपस्टिक अच्छी लगेगी। इसके अलावा आप अपने कपड़ों के रंग के विपरीत रंग की लिपस्टिक भी लगा सकती हैं। उदाहरण के लिए सफेद या क्रीम रंग के कपड़ों के साथ लाल रंग की लिपस्टिक अच्छी लगेगी।