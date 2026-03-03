मेकअप करते समय इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा ग्लैमरस लुक

मेकअप करते समय कई महिलाओं के मन में यह उलझन रहती है कि उन्हें कौन-सी चीज कितनी मात्रा में इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि उनका लुक ज्यादा बनावटी न लगे, खासकर त्योहारों के दौरान तो मेकअप में थोड़ा बदलाव करना जरूरी होता है। आइए आज हम आपको पांच ऐसी टिप्स बताते हैं, जिनकी मदद से आप त्योहारों के दौरान ग्लैमरस लुक पा सकती हैं और आपका मेकअप भी ज्यादा बनावटी नहीं लगेगा।

#1 चेहरे को चमकदार बनाने के लिए लगाएं शिमर पाउडर शिमर पाउडर एक ऐसा उत्पाद है, जो आपके चेहरे की कुछ खास जगहों को उभार सकता है और उन्हें चमकदार बना सकता है। इससे आपका चेहरा निखरा हुआ और ताजा दिखेगा। इसे लगाने के लिए अपनी उंगलियों या ब्रश की मदद से इसे अपनी आंखों के अंदरूनी कोनों, नाक की ऊपरी तरफ और होंठों के ऊपर की ओर लगाएं। इससे आपका चेहरा और भी सुंदर लगेगा और आपका मेकअप भी ज्यादा बनावटी नहीं लगेगा।

#2 आंखों के लिए चमकदार जेल का उपयोग करें अगर आप अपने आंखों के मेकअप को थोड़ा अलग और खास बनाना चाहती हैं तो आंखों के ऊपर चमकदार जेल का इस्तेमाल करें। यह न केवल आपके आंखों के मेकअप को लंबे समय तक टिकाएगा बल्कि इसे एक शानदार चमक भी देगा। इसके लिए पहले अपनी पलकें पर पसंदीदा रंग लगाएं, फिर उसके ऊपर हल्का सा चमकदार जेल लगाएं। इससे आपकी आंखें और भी आकर्षक दिखेंगी और आपका लुक ग्लैमरस लगेगा।

#3 होंठों पर लगाएं लिप ग्लॉस होंठों पर लिपस्टिक लगाने के बाद अगर आप उस पर थोड़ा सा लिप ग्लॉस लगाती हैं तो इससे आपके होंठ और भी खूबसूरत और चमकदार दिखते हैं। लिप ग्लॉस आपके होंठों को एक गहरा और खास लुक देता है, जिससे आपका पूरा चेहरा निखर जाता है। इसे लगाने से पहले अपनी लिपस्टिक को अच्छे से सेट होने दें, फिर उसके ऊपर हल्का सा लिप ग्लॉस लगाएं। इससे आपके होंठों को एक खास चमक मिलेगी।

#4 गालों पर लगाएं ब्लश गालों पर गुलाबी रंग लगाने से आपका चेहरा ताजा और युवा दिखता है। त्योहारों के दौरान गुलाबी रंग लगाना खास महत्व रखता है क्योंकि इससे आपका पूरा लुक और भी खास बन जाता है। इसके लिए अपनी त्वचा की रंगत के अनुसार हल्का गुलाबी या पीच रंग का ब्लश चुनें और अपने गालों पर हल्के हाथों से लगाएं। इससे आपके गालों को एक प्राकृतिक चमक मिलेगी और आपका चेहरा निखरा हुआ दिखेगा।