दुर्गा पूजा के दौरान इस तरह से करें मेकअप, लगेंगी सबसे ज्यादा खूबसूरत

दुर्गा पूजा का त्योहार नजदीक है और इस मौके पर महिलाएं अपने लुक को खास बनाने के लिए तरह-तरह के मेकअप अपनाती हैं। इस दौरान पारंपरिक परिधान पहनना पसंद करने वाली महिलाओं को मेकअप के साथ-साथ अपने चेहरे पर चंदे की चमक लाने के लिए कुछ खास टिप्स की जरूरत होती है। आइए आज हम आपको दुर्गा पूजा के लिए मेकअप से जुड़ी पांच आसान और प्रभावी टिप्स बताते हैं।

#1 सबसे पहले बनाएं मेकअप बेस बेस मेकअप के लिए सबसे पहले एक अच्छे प्राइमर का इस्तेमाल करें। यह आपके चेहरे को चिकना बनाएगा और मेकअप को लंबे समय तक टिकाएगा। इसके बाद एक फाउंडेशन चुनें, जो आपकी त्वचा के रंग से मेल खाती हो। फाउंडेशन को हल्के हाथों से चेहरे पर लगाएं और अच्छी तरह से मिलाएं। इसके बाद कंसीलर का इस्तेमाल करें ताकि डार्क सर्कल्स और दाग-धब्बे छिप जाएं। अंत में सेटिंग पाउडर लगाएं ताकि आपका मेकअप सेट हो जाए।

#2 आंखों को इस तरह बनाएं आकर्षक आंखों को आकर्षक बनाने के लिए सबसे पहले आंखों की पलक पर आई प्राइमर लगाएं। इसके बाद हल्के भूरे रंग के आईशैडो को पलक पर लगाकर उसे अच्छी तरह से मिलाएं, फिर काले या गहरे भूरे रंग की आईलाइनर का इस्तेमाल करके आंखों के ऊपर और नीचे लाइन खींचें। अब मस्कारा लगाकर अपनी पलकों को घना और लंबा बनाएं। अंत में आईब्रो जेल से अपनी भौहों को सेट करें।

#3 गालों पर लगाए ब्लश ब्लश से गालों पर एक प्राकृतिक चमक आती है। इसके लिए सबसे पहले अपनी त्वचा के रंग के अनुसार ब्लश चुने। अगर आपकी त्वचा का रंग गहरा है तो ब्राउन या मैरून रंग का ब्लश अच्छा रहेगा, वहीं हल्के रंग वाली महिलाओं को गुलाबी या पीच रंग का ब्लश लगाना चाहिए। ब्लश को अपनी गालों की ऊपरी हिस्सों पर हल्के हाथों से लगाएं ताकि यह प्राकृतिक लगे और आपके चेहरे पर एक ताजगी भरा लुक दे।

#4 होंठों पर लगाए लिपस्टिक होंठों पर लिपस्टिक लगाने से पहले उन्हें एक्सफोलिएट करें ताकि होंठ मुलायम और चिकने बने रहें। इसके लिए आप शुगर स्क्रब या शहद और ब्राउन शुगर स्क्रब का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाएं। आप चाहें तो मेल खाती या विपरीत रंग की लिपस्टिक चुन सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि लिपस्टिक मैट हो। इससे आपका लुक पूरा और खास लगेगा।