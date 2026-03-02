गर्मियों के दौरान दुनियाभर में मनाए जाते हैं ये 5 प्रमुख त्योहार, जानिए सभी की खासियत
क्या है खबर?
गर्मियां आते ही सभी देशों में खास त्योहार मनाए जाने लगते हैं, जिनका अपने-अपने देशों में खास महत्व होता है। ये त्योहार आपको सभी देशों के बारे में और उनकी संस्कृति के बारे में जानने का मौका देते हैं। साथ ही ये आपको उनके रीति-रिवाजों और परंपराओं का अनुभव करने का भी अवसर देते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे प्रमुख त्योहारों के बारे में बताते हैं, जो गर्मी के मौसम में मनाए जाते हैं।
#1
संगीत महोत्सव (फ्रांस)
फ्रांस में हर साल जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के पहले सप्ताह तक संगीत महोत्सव का आयोजन होता है। इस त्योहार की शुरुआत 1982 में फ्रांस के पूर्व संस्कृति मंत्री जैक लैंग ने की थी। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए दुनियाभर से लोग फ्रांस आते हैं, जिससे इसका माहौल बेहद रोमांचक होता है। इसके दौरान फ्रांस के प्रतिभाशाली कलाकार संगीत की प्रस्तुतियां देते हैं, जो दिल जीत लेती हैं।
#2
सोलस्टाइस (आइसलैंड)
आइसलैंड में हर साल जून में सोलस्टाइस का आयोजन होता है। यह त्योहार 3 दिन तक चलता है और इसमें कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। इस दौरान आपको आइसलैंड की संस्कृति और परंपराओं को करीब से देखने और समझने का मौका मिलता है। इसके दौरान 24 घंटे के दिन के उजाले या 'आधी रात के सूरज' का जश्न मनाया जाता है। इसमें कलाकार मंच पर प्रस्तुति देते हैं, जिनमें स्थानीय संस्कृति, कला और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां दिखाई जाती हैं।
#3
ईस्टर (ऑस्ट्रिया)
आपने ईस्टर के बारे में सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह ऑस्ट्रिया में भी मनाया जाता है? ऑस्ट्रिया में ईस्टर पर कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। इनमें से एक है ईस्टर एग हंट, जिसमें बच्चे और बड़े मिलकर रंग-बिरंगे अंडे ढूंढते हैं। सुबह-सुबह लोग चर्च जाते हैं और फिर परिवार संग मिलकर भोजन का आनंद लेते हैं। यह यीशु के पुनरुत्थान की याद में मनाया जाता है, जो नए जीवन का प्रतीक है।
#4
जूनटीन्थ (अमेरिका)
जूनटीन्थ अमेरिका में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है, जिसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह त्योहार गुलामी के अंत की स्मृति में मनाया जाता है। इसे 19 जून को गुलाम अफ्रीकी अमेरिकियों की मुक्ति के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर अमेरिका में कई जगहों पर कार्यक्रम होते हैं, जहां आप अपनी मनपसंद चीजें खा-पी सकते हैं। इस दिन खास परेड भी निकाली जाती हैं।
#5
फेस्टा जूनिना (ब्राजील)
ब्राजील में फेस्टा जूनिना पर जून के महीने में उत्सव होता है। यह त्योहार ब्राजील के उत्तर-पूर्वी हिस्से में 4 दिनों तक मनाया जाता है। इस अवसर पर ब्राजील के लोग पारंपरिक पोशाक पहनकर गाते-नाचते हैं। इसके अलावा यहां अलग-अलग तरह के व्यंजन भी बनाए जाते हैं। अगर आप भी ब्राजील के इस त्योहार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जून में यहां की यात्रा करने की योजना बना लें।