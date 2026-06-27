ये 5 प्रकार की कॉफी बीन्स सभी को आती हैं पसंद, जानिए इन सभी के फायदे

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लिबेरिका कॉफी बीन्स

लिबेरिका कॉफी बीन्स आकार में बड़े और अनियमित होती हैं। इनका स्वाद फलदार और फूलों जैसा होता है, जो कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है। ये अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से में उगाई जाती हैं और वहां की स्थानीय संस्कृति का अहम हिस्सा हैं। लिबेरिका बीन्स में शरीर को तंदुरुस्त रखने वाले तत्व होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से लड़ते हैं। इसके अलावा ये बीन्स दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं।