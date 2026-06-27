ये 5 प्रकार की कॉफी बीन्स सभी को आती हैं पसंद, जानिए इन सभी के फायदे
क्या है खबर?
कॉफी एक लोकप्रिय पेय है, जो कई लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि कॉफी बनाने के लिए अलग-अलग तरह की बीन्स का इस्तेमाल किया जाता है? जी हां, ये बीन्स ही कॉफी के स्वाद और खुशबू को प्रभावित करती हैं। आइए आज हम आपको कॉफी की 5 प्रमुख प्रकार की बीन्स के बारे में बताते हैं, जिनके सेवन से कई सेहतमंद फायदे मिल सकते हैं।
#1
अरेबिका कॉफी बीन्स
अरेबिका कॉफी बीन्स सबसे लोकप्रिय और बेहतरीन गुणवत्ता वाली कॉफी बीन्स मानी जाती हैं। ये हल्के और मीठे स्वाद वाली होती हैं और इनमें कम कैफीन होती है। अरेबिका बीन्स में शरीर को तंदुरुस्त रखने वाले तत्व होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये बीन्स दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं और शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक हैं।
#2
रोबस्टा कॉफी बीन्स
रोबस्टा कॉफी बीन्स अरेबिका की तुलना में अधिक कड़वी और मजबूत होती हैं। इनमें कैफीन की मात्रा अधिक होती है, जो आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान कर सकती है। रोबस्टा बीन्स का उपयोग अक्सर गाढ़ी कॉफी और जल्दी बनने वाली कॉफी में किया जाता है। ये बीन्स पाचन तंत्र के लिए भी फायदेमंद होती हैं, क्योंकि इनमें एक खास तत्व होता है, जो पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है।
#3
लिबेरिका कॉफी बीन्स
लिबेरिका कॉफी बीन्स आकार में बड़े और अनियमित होती हैं। इनका स्वाद फलदार और फूलों जैसा होता है, जो कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है। ये अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से में उगाई जाती हैं और वहां की स्थानीय संस्कृति का अहम हिस्सा हैं। लिबेरिका बीन्स में शरीर को तंदुरुस्त रखने वाले तत्व होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से लड़ते हैं। इसके अलावा ये बीन्स दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं।
#4
एक्सेल्सा कॉफी बीन्स
एक्सेल्सा कॉफी बीन्स लिबेरिका की तरह ही होती हैं, लेकिन इनका आकार छोटा होता है और इनका स्वाद हल्का होता है। ये बीन्स अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में उगाई जाती हैं और वहां की स्थानीय संस्कृति का अहम हिस्सा हैं। एक्सेल्सा बीन्स में शरीर को तंदुरुस्त रखने वाले तत्व होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये बीन्स दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं।
#5
पीबोन कॉफी बीन्स
पीबोन कॉफी बीन्स आकार में छोटी होती हैं, लेकिन इनका स्वाद बहुत मजबूत होता है। ये बीन्स अरेबिका और रोबस्टा, दोनों प्रकार की होती हैं। पीबोन बीन्स में शरीर को तंदुरुस्त रखने वाले तत्व होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये बीन्स दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं। इन सभी प्रकार की कॉफी बीन्स अपने-अपने गुणों से भरपूर होती हैं।