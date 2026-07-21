फ्लाइट के लिए लगेज चेक-इन करते समय न करें ये 5 गलतियां, यात्रा बन जाएगी आरामदायक

फ्लाइट के लिए लगेज चेक-इन करते समय सबसे बड़ी गलती है वजन सीमा का ध्यान न रखना।

हर एयरलाइन की अपनी वजन सीमा होती है और अगर आपका सामान इससे अधिक होता है तो आपको अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ सकता है।

इसलिए, बेहतर होगा कि आप अपनी एयरलाइन की वेबसाइट पर जाकर उनकी वजन सीमा को अच्छे से पढ़ लें और उसी अनुसार अपना सामान तैयार करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।