फ्लाइट के लिए लगेज चेक-इन करते समय न करें ये 5 गलतियां, यात्रा बन जाएगी आरामदायक
क्या है खबर?
फ्लाइट से यात्रा करते समय लगेज चेक-इन करते समय कई लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो उनकी यात्रा को मुश्किल बना सकती हैं। इन गलतियों के कारण आपको अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ सकता है या आपकी चीजें खो सकती हैं। इस लेख में हम आपको उन 5 सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आपको फ्लाइट के लिए लगेज चेक-इन करते समय करने से बचना चाहिए, ताकि आपकी यात्रा आरामदायक हो।
#1
वजन सीमा का ध्यान न रखना
फ्लाइट के लिए लगेज चेक-इन करते समय सबसे बड़ी गलती है वजन सीमा का ध्यान न रखना।
हर एयरलाइन की अपनी वजन सीमा होती है और अगर आपका सामान इससे अधिक होता है तो आपको अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ सकता है।
इसलिए, बेहतर होगा कि आप अपनी एयरलाइन की वेबसाइट पर जाकर उनकी वजन सीमा को अच्छे से पढ़ लें और उसी अनुसार अपना सामान तैयार करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
#2
सही आकार का बैग न चुनना
अक्सर लोग जल्दीबाजी में या बिना सोचे-समझे अपने बैग का आकार नहीं चुनते और इससे उनकी यात्रा मुश्किल हो सकती है।
हर एयरलाइन के लिए अलग-अलग आकार के बैग की अनुमति होती है। अगर आप इससे बड़ा बैग ले जाते हैं तो आपको अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ सकता है या आपका बैग खो भी सकता है।
इसलिए, हमेशा अपनी एयरलाइन की नीतियों को ध्यान में रखते हुए सही आकार का बैग चुनें, ताकि आपकी यात्रा आरामदायक हो।
#3
जरूरी सामान भूल जाना
फ्लाइट के लिए लगेज चेक-इन करते समय एक बड़ी गलती होती है, जरूरी सामान भूल जाना। इसमें दवाइयां, पासपोर्ट, टिकट्स और चार्जर आदि शामिल हो सकते हैं, जो आपकी यात्रा के लिए बहुत जरूरी होते हैं।
इसलिए, अपने सामान पैक करने से पहले एक चेकलिस्ट बनाएं और सुनिश्चित करें कि सभी जरूरी सामान आपके साथ हैं।
इसके अलावा कुछ छोटे बैग रखें, जिसमें आप यात्रा के दौरान जरूरत पड़ने वाले सामान आसानी से निकाल सकें।
#4
सुरक्षा जांच में देरी होना
फ्लाइट के लिए लगेज चेक-इन करते समय सुरक्षा जांच में देरी होना भी एक आम गलती है, जिससे आपकी यात्रा प्रभावित हो सकती है।
अगर आपका सामान जल्दी चेक-इन नहीं होता तो आपको बोर्डिंग गेट तक पहुंचने में परेशानी हो सकती है और आपकी फ्लाइट छूट भी सकती है।
इसलिए, हमेशा समय से एयरपोर्ट पहुंचें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और आपकी यात्रा आरामदायक हो।
#5
पैकिंग में लापरवाही बरतना
फ्लाइट के लिए लगेज चेक-इन करते समय पैकिंग में लापरवाही बरतना भी एक बड़ी गलती हो सकती है।
इसमें कपड़े सही तरीके से रोल करके न रखना, तरल पदार्थ सही तरीके से पैक न करना या नाजुक सामान बिना सुरक्षा के रखना शामिल हो सकता है।
इससे आपका सामान खराब हो सकता है या टूट सकता है। इसलिए, हमेशा अपनी चीजों को सही तरीके से पैक करें, ताकि आपकी यात्रा आरामदायक हो।