हेजलनट से बनाए जा सकते हैं ये 5 अंतरराष्ट्रीय डेजर्ट, नहीं भूल पाएंगे स्वाद

हेजलनट एक ऐसा मेवा है, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन होता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसमें विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है। आइए आज हम आपको कुछ अंतरराष्ट्रीय डेजर्ट की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप हेजलनट से बना सकते हैं। इन डेजर्ट को घर पर बनाना आसान है और ये आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे। इन्हें खाने के बाद आप इनका स्वाद नहीं भूल पाएंगे।

#1 हेजलनट ब्राउनी हेजलनट ब्राउनी एक बेहतरीन डेजर्ट है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चॉकलेट को पिघलाकर उसमें चीनी, दही और मैदा मिलाएं। फिर इसमें दरदरे पिसे हुए हेजलनट और चोको चिप्स मिलाएं। इस मिश्रण को बेकिंग टिन में डालकर ओवन में बेक करें। जब यह ठंडी हो जाए तो इसे टुकड़ों में काटकर परोसें। यह ब्राउनी आपके मेहमानों को जरूर पसंद आएगी और इसका स्वाद लाजवाब है।

#2 हेजलनट आइसक्रीम गर्मियों में ठंडी-ठंडी आइसक्रीम कौन नहीं पसंद करता? अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो घर पर हेजलनट आइसक्रीम बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दूध, मलाई और चीनी को उबालें, फिर उसमें दरदरे पिसे हुए हेजलनट मिलाएं और ठंडा करें। इस मिश्रण को फ्रीजर में जमने दें। जब यह पूरी तरह से जम जाए तो इसे परोसें। यह आइसक्रीम बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आएगी।

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#3 हेजलनट पेस्ट्री पेस्ट्री तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन हेजलनट पेस्ट्री का स्वाद ही बेहतरीन होता है। इसके लिए सबसे पहले मैदा, मक्खन, चीनी और दही का मिश्रण तैयार करें, फिर इसमें दरदरे पिसे हुए हेजलनट मिलाएं। इस मिश्रण को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर बेक करें। जब ये ठंडी हो जाएं तो इन्हें क्रीम और चॉकलेट सॉस से सजाकर परोसें। यह पेस्ट्री आपके मेहमानों को जरूर पसंद आएगी और इसका स्वाद लाजवाब है।

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#4 हेजलनट मूस मूस एक हल्का-फुल्का डेजर्ट होता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले चॉकलेट को पिघलाकर उसमें मलाई मिलाएं, फिर इसमें दरदरे पिसे हुए हेजलनट डालें। इस मिश्रण को ठंडा करके फेंटे हुए दही के साथ मिलाएं। अब इस मिश्रण को कप में डालकर फ्रिज में सेट होने दें। जब यह सेट हो जाए तो इसे परोसें। यह मूस आपके खाने का मजा दोगुना कर देगा।