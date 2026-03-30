चावल बच गए? एयर फ्रायर में बनाएं ये 5 साधारण और स्वादिष्ट व्यंजन

अधिकतर लोग बचे हुए चावलों को फ्रिज में रख देते हैं और फिर उन्हें अगली बार गर्मा-गर्म खाने के लिए माइक्रोवेव का सहारा लेते हैं। हालांकि, अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप उन बचे हुए चावलों को एक नया रूप दे सकते हैं। आइए आज हम आपको बचे हुए चावलों से बनाए जाने वाले ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें बनाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है और ये स्वादिष्ट भी हैं।

#1 चावल के कबाब सबसे पहले बचे हुए चावलों को एक कटोरे में डालकर उसमें उबले हुए आलू, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, बारीक कटा धनिया और नमक मिलाएं। अब इस मिश्रण से छोटे-छोटे कबाब बनाएं। इसके बाद इन कबाबों को एयर फ्रायर में हल्का तेल लगाकर सुनहरा और कुरकुरा होने तक पकाएं। जब ये अच्छे से पक जाए तो इन्हें गर्मागर्म परोसें। यह नाश्ता शाम की चाय के साथ खाने के लिए एकदम सही है।

#2 चावल के कटलेट बचे हुए चावलों को एक कटोरे में डालें और उसमें उबली हुई सब्जियां जैसे गाजर, मटर, आलू, नमक, काली मिर्च और थोड़ा-सा बेसन मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण से छोटे-छोटे कटलेट बनाकर एयर फ्रायर में हल्का तेल लगाकर सुनहरा और कुरकुरा होने तक पकाएं। यह नाश्ता किसी भी पार्टी या खास मौके पर परोसने के लिए एकदम सही है और इसे बनाना भी आसान है।

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#3 चावल के टिक्के बचे हुए चावलों को एक कटोरे में डालकर उसमें उबली हुई दाल, नमक, जीरा पाउडर और गरम मसाला मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण से टिक्के बनाकर एयर फ्रायर में हल्का तेल लगाकर सुनहरा और कुरकुरा होने तक पकाएं। यह नाश्ता किसी भी पार्टी या खास मौके पर परोसने के लिए एकदम सही है और इसे बनाना भी आसान है। इन टिक्कों को आप चटनी या अचार के साथ परोस सकते हैं।

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#4 फ्राइड राइस बचे हुए चावलों को एक कटोरे में डालकर उसमें सोया सॉस, सिरका, शिमला मिर्च, प्याज और गाजर मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को एयर फ्रायर में डालकर 5-7 मिनट तक पकाएं। यह व्यंजन बच्चों को बहुत पसंद आएगा और इसे बनाना भी आसान है। आप इसमें अपनी पसंदीदा सब्जियां भी मिला सकते हैं। यह व्यंजन किसी भी पार्टी या खास मौके पर परोसने के लिए एकदम सही है।