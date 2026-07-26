जापानी महिलाओं की इन 5 आदतों को अपनाकर आप भी दिख सकेंगी युवा, निखरेगी त्वचा

जापानी महिलाएं नियमित रूप से कसरत करती हैं, ताकि उनका शरीर फिट रहे और तनाव कम हो सके। वे योग और ताई ची जैसे शारीरिक व्यायाम करती हैं, जो मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं।

इसके अलावा वे पैदल चलने या साइकिल चलाने जैसी गतिविधियों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाती हैं। इससे उनका खून का प्रवाह बेहतर होता है और त्वचा में निखार आता है।

नियमित कसरत से मांसपेशियों में मजबूती आती है और शरीर लचीला रहता है।