रेगिस्तान की यात्रा पर जाने से पहले जरूर साथ रखें ये 5 चीजें, होगी सुविधा

धूप से बचाव की क्रीम त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद करती है। रेगिस्तान की यात्रा से पहले त्वचा पर उचित सुरक्षा वाली धूप से बचाव की क्रीम लगाएं।

इसे हर 2-3 घंटे के बाद दोबारा लगाएं, खासकर जब आप धूप में अधिक समय बिताएं। अगर आप लंबे समय तक धूप में रहेंगे तो वाटरप्रूफ क्रीम का उपयोग करना बेहतर होगा।

यह पसीने या पानी से हटती नहीं है और त्वचा को सुरक्षा प्रदान करती है।