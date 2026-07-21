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आप महज 4 दिनों में कर सकते हैं इन अंतरराष्ट्रीय जगहों की यात्रा, आएगा आनंद
4 दिन की यात्रा के लिए सही विदेशी स्थान

आप महज 4 दिनों में कर सकते हैं इन अंतरराष्ट्रीय जगहों की यात्रा, आएगा आनंद

लेखन सयाली
Jul 21, 2026
03:10 pm
क्या है खबर?

अंतरराष्ट्रीय यात्रा का सपना देखने वालों के लिए 4 दिन की छुट्टी एक बेहतरीन मौका हो सकता है। इस समय में आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ नई जगहों की सैर कर सकते हैं। आइए हम आपको ऐसे अंतरराष्ट्रीय यात्रा स्थलों के बारे में बताते हैं, जहां आप सिर्फ 4 दिन में ही पहुंच सकते हैं और वहां घूमने का खर्चा भी कम होगा। इन जगहों पर जाकर आप यात्रा का भरपूर आनंद ले सकते हैं।

#1

दुबई

दुबई एक ऐसा शहर है, जो आधुनिकता और पारंपरिक संस्कृति का अनोखा मेल प्रस्तुत करता है। यहां आप बुर्ज खलीफा और पाम जुमेराह जैसे मशहूर स्थलों की सैर कर सकते हैं।

इसके अलावा दुबई मॉल में खरीदारी और रेगिस्तान सफारी का अनुभव भी ले सकते हैं। दुबई पहुंचने के लिए हवाई यात्रा की सुविधा है और वहां रहने का खर्चा भी कम है।

यहां का मौसम अक्टूबर से अप्रैल तक घूमने के लिए सबसे अच्छा है।

#2

बैंकॉक

बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है और यह अपने जीवंत बाजारों, ऐतिहासिक मंदिरों और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है।

यहां ग्रांड पैलेस, वाट फ्रा केओ और वाट अरुण जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। बैंकॉक पहुंचने के लिए कई हवाई सेवाएं हैं और वहां रहने का खर्चा भी कम है।

यहां का मौसम नवंबर से फरवरी तक सबसे अच्छा है, जब तापमान ठंडा रहता है और बारिश भी कम होती हैं।

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#3

काठमांडू

काठमांडू नेपाल की राजधानी है और यह अपने पुराने मंदिरों, बौद्ध स्तूप और खूबसूरत पहाड़ियों के लिए मशहूर है। यहां आप दरबार स्क्वायर, पशुपतिनाथ मंदिर और बौद्धनाथ स्तूप जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल देख सकते हैं।

काठमांडू पहुंचने के लिए हवाई यात्रा की सुविधा है और वहां रहने का खर्चा भी कम है। यहां का मौसम अक्टूबर से अप्रैल तक घूमने के लिए सबसे अच्छा है, जब तापमान ठंडा रहता है और बारिश भी कम होती हैं।

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#4

माले

माले मालदीव की राजधानी है और यह अपने खूबसूरत समुद्र तटों, साफ नीले पानी और रिसॉर्ट्स के लिए जाना जाता है।

यहां आप स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग या बस आराम कर सकते हैं। माले पहुंचने के लिए हवाई यात्रा की सुविधा है और वहां रहने का खर्चा भी कम है।

यहां का मौसम नवंबर से अप्रैल तक सबसे अच्छा है, जब तापमान ठंडा रहता है और बारिश भी कम होती हैं।

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