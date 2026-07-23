टोफू से बनाए जाते हैं ये 5 अंतरराष्ट्रीय व्यंजन, जानिए इनकी आसान रेसिपी
क्या है खबर?
सोयाबीन से बनने वाला टोफू एक सेहतमंद खाद्य पदार्थ है, जिसे आमतौर पर शाकाहारी व्यंजनों में उपयोग किया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि टोफू का इस्तेमाल करके कई विदेशी व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? इस लेख में हम आपको टोफू से बनने वाले कुछ विदेशी व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने का स्वाद बढ़ा देंगे और आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद साबित होंगे।
#1
टोफू स्टेक
टोफू स्टेक एक बेहतरीन विकल्प है, जो मांसाहारी व्यंजनों जैसा स्वाद देता है। इसे बनाने के लिए मोटे-मोटे टोफू के टुकड़ों को सोया सॉस, लहसुन और अदरक के पेस्ट में भिगोकर रखें।
इसके बाद इन्हें ग्रिल करें या तवे पर सेंके। इस स्टेक को सलाद या रोटी के साथ परोसा जा सकता है।
यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि प्रोटीन और आयरन से भरपूर भी है, जिससे यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है।
#2
टोफू करी
टोफू करी एक स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजन है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसके लिए प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक का पेस्ट भूनकर उसमें मसाले डालें और फिर कटे हुए टोफू के टुकड़े डालकर पकाएं।
नारियल का दूध मिलाकर इसे गाढ़ा करें और रोटी या चावल के साथ परोसें। यह करी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद मसाले आपके पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाते हैं।
#3
टोफू बर्गर
अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो टोफू बर्गर एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके लिए मैश किए हुए टोफू में ब्रेड के चूरे, बारीक कटी हुई सब्जियां और मसाले मिलाकर पैटीज़ बनाएं।
इन्हें तवे पर सेंके या ग्रिल करें और ब्रेड के बीच रखकर खाएं। इस बर्गर को अपनी पसंदीदा चटनी या सॉस के साथ परोसें।
यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहतमंद भी है, जिससे यह आपके खाने का आनंद बढ़ा देगा।
#4
टोफू स्टिर-फ्राई
टोफू स्टिर-फ्राई एक झटपट बनने वाला व्यंजन है, जिसे आप किसी भी सब्जियों के साथ बना सकते हैं। इसके लिए कटे हुए टोफू को सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस और थोड़े से तेल में तलें।
अब इसमें अपनी पसंदीदा सब्जियां, जैसे ब्रोकोली, शिमला मिर्च और गाजर आदि डालकर कुछ मिनट पका लें। ऊपर से तिल छिड़कें और इसे गर्मा-गर्म परोसें।
यह व्यंजन जल्दी बनने वाला होने के साथ-साथ सेहतमंद भी है।
#5
टोफू पैनकेक
टोफू पैनकेक एक अनोखा नाश्ता हो सकता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए मैश किए हुए टोफू में मैदा, चीनी, बेकिंग पाउडर और दूध मिलाकर घोल तैयार करें।
अब इस घोल को तवे पर गोल आकार में फैलाकर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंके। इन पैनकेक को मेपल सिरप या शहद से सजाकर परोसें।
यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहतमंद भी है, जिससे यह आपके नाश्ते का आनंद बढ़ा देगा।