टोफू से बनाए जाते हैं ये 5 अंतरराष्ट्रीय व्यंजन, जानिए इनकी आसान रेसिपी

अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो टोफू बर्गर एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके लिए मैश किए हुए टोफू में ब्रेड के चूरे, बारीक कटी हुई सब्जियां और मसाले मिलाकर पैटीज़ बनाएं।

इन्हें तवे पर सेंके या ग्रिल करें और ब्रेड के बीच रखकर खाएं। इस बर्गर को अपनी पसंदीदा चटनी या सॉस के साथ परोसें।

यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहतमंद भी है, जिससे यह आपके खाने का आनंद बढ़ा देगा।