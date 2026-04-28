मई में घूमने के लिए बढ़िया रहेंगी ये अंतरराष्ट्रीय जगहें, आखों में बस जाएगी इनकी सुंदरता

अगर आप इस साल मई में घूमने की योजना बना रहे हैं तो यह सबसे अच्छा समय है। इस महीने में गर्मी अपने चरम पर होती है और ऐसे में पहाड़ों की ठंडक या फिर समुद्र किनारे स्थित खूबसूरत बीच पर जाकर आप सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी अंतरराष्ट्रीय जगहों के बारे में बताते हैं, जहां आप मई में छुट्टियां बिताकर खुद को तरोताजा महसूस कर सकते हैं।

#1 ब्राजील का रियो डी जनेरियो ब्राजील का रियो डी जनेरियो एक खूबसूरत शहर है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह जगह अपनी खूबसूरत पहाड़ियों और समुद्र तटों के लिए मशहूर है। यहां आप क्रिस्टो रेडेंटोर, कॉपाकबाना बीच और इपनेमा बीच जैसी जगहों पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप यहां के स्थानीय खाने का भी आनंद ले सकते हैं। अगर आप रोमांच पसंद करते हैं तो आप यहां हवा में उड़ने का मजा भी ले सकते हैं।

#2 ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहां कई समुद्र तट हैं, जो आपको सुकून देने के साथ-साथ कई तरह की गतिविधियों को आजमाने का मौका भी देते हैं। इसके अलावा क्वींसलैंड में ग्रेट बैरियर रीफ भी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्तियों में से एक है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आपके लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।

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#3 स्पेन का बार्सिलोना स्पेन में स्थित बार्सिलोना एक ऐसा शहर है, जो अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यह शहर अपनी अनोखी वास्तुकला और कला के लिए मशहूर है। यहां आप सागरदा फमिलिया चर्च, पार्क गुएल और गोएथे संस्थान जैसी जगहों पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप यहां के स्थानीय खाने का भी आनंद ले सकते हैं। बार्सिलोना की यात्रा आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करेगी, जो आपकी यादों में हमेशा ताजा रहेगा।

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#4 इटली का फ्लोरेंस इटली का फ्लोरेंस एक ऐसा शहर है, जो अपनी खूबसूरत वास्तुकला और कला के लिए जाना जाता है। यह शहर अपने ऐतिहासिक स्मारकों, संग्रहालयों और गैलरी के लिए मशहूर है। यहां आप डुओमो कैथेड्रल, उफिजी गैलरी और पोंटे वेचियो पुल जैसी जगहों पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप यहां के स्थानीय खाने का भी आनंद ले सकते हैं। फ्लोरेंस की यात्रा आपको एक अनोखा अनुभव प्रदान करेगी, जो आपकी यादों में हमेशा ताजा रहेगा।