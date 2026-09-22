सफेद चॉकलेट से बनाए जा सकते हैं ये 5 अंतरराष्ट्रीय डेजर्ट, नहीं भूल पाएंगे इनका स्वाद
क्या है खबर?
सफेद चॉकलेट न केवल स्वाद में बेहतरीन होती है, बल्कि इसमें मौजूद दूध और चीनी के कारण यह काफी पौष्टिक भी होती है। सफेद चॉकलेट से कई तरह के डेजर्ट बनाए जा सकते हैं, जो आपके मीठा खाने के शौक को और बढ़ा सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे अंतरराष्ट्रीय डेजर्ट की रेसिपी बताते हैं, जो सफेद चॉकलेट से बनाए जाते हैं और इन्हें घर पर बनाना आसान है।
#1
सफेद चॉकलेट मूस
सफेद चॉकलेट मूस एक बेहद हल्का और मलाईदार मिठाई है, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले सफेद चॉकलेट को पिघलाकर ठंडा करें। फिर उसमें फेंटी हुई क्रीम मिलाएं।
इस मिश्रण को फ्रिज में ठंडा होने दें। जब यह ठंडा हो जाए तो इसे फ्रिज से निकालकर परोसें।
आप ऊपर से कुछ ताजे फल या सूखे मेवे डालकर इसे और भी खास बना सकते हैं। यह मिठाई किसी भी खास मौके पर परोसने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
#2
सफेद चॉकलेट ब्राउनी
ब्राउनी तो आपने कई बार खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी सफेद चॉकलेट ब्राउनी ट्राई की है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले सफेद चॉकलेट को पिघलाएं, फिर उसमें मक्खन, चीनी और दही मिलाएं।
अब इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को एक बेकिंग ट्रे में डालकर ओवन में बेक करें, जब तक कि यह पूरी तरह से सेट न हो जाए।
ठंडा करके टुकड़ों में काटकर परोसें।
#3
सफेद चॉकलेट फज
फज एक बहुत ही पसंद किया जाने वाला डेजर्ट है, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले गाढ़ा दूध उबालें। फिर उसमें पिघली हुई सफेद चॉकलेट मिलाएं।
इस मिश्रण को अच्छी तरह मिलाकर गाढ़ा होने तक पकाएं। अब इसमें कटे हुए मेवे डालें और अच्छी तरह मिलाएं।
तैयार मिश्रण को घी लगी थाली में फैलाएं और ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर परोसें। यह किसी भी मौके पर बनाया जा सकता है।
#4
सफेद चॉकलेट कुकीज
सफेद चॉकलेट कुकीज बनाने के लिए सबसे पहले मक्खन, चीनी और दही को अच्छी तरह फेंट लें। अब इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
अंत में कटे हुए सूखे मेवे और पिघली हुई सफेद चॉकलेट मिलाएं। इस मिश्रण को छोटे-छोटे गोले बनाकर बेकिंग ट्रे पर रखें और ओवन में बेक करें, जब तक कि ये सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं।
ठंडा करके परोसें।
#5
सफेद चॉकलेट कप केक
कम केक तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सफेद चॉकलेट कप केक ट्राई किया है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैदा, बेकिंग पाउडर, चीनी, वेनिला का अर्क, बेकिंग सोडा और दूध मिलाकर घोल तैयार करें।
अब इस घोल में पिघली हुई सफेद चॉकलेट मिलाएं। इसे मफिन टिन में डालकर बेक करें और ऊपर से सफेद चॉकलेट से बना हुआ गनाश या फिर क्रीम लगाकर खाएं।