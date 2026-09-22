सफेद चॉकलेट से बनाए जा सकते हैं ये 5 अंतरराष्ट्रीय डेजर्ट, नहीं भूल पाएंगे इनका स्वाद

सफेद चॉकलेट मूस एक बेहद हल्का और मलाईदार मिठाई है, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले सफेद चॉकलेट को पिघलाकर ठंडा करें। फिर उसमें फेंटी हुई क्रीम मिलाएं।

इस मिश्रण को फ्रिज में ठंडा होने दें। जब यह ठंडा हो जाए तो इसे फ्रिज से निकालकर परोसें।

आप ऊपर से कुछ ताजे फल या सूखे मेवे डालकर इसे और भी खास बना सकते हैं। यह मिठाई किसी भी खास मौके पर परोसने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।