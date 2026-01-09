बची रोटियों से बनाकर खाएं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, आसान हैं रेसिपी

रोटी भारतीय खाने का अहम हिस्सा है, लेकिन अक्सर कुछ रोटियां बच जाती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इन बची रोटियों का क्या किया जाए। आज हम आपको बची रोटियों से बनने वाले कुछ अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे। ये व्यंजन न केवल स्वादिष्ट हैं बल्कि बनाने में भी आसान हैं। इन व्यंजनों को आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं और यह आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे।

#1 रोटी का हलवा रोटी का हलवा एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए बची रोटियों को छोटे टुकड़ों में काट लें और घी में अच्छे से तल लें, फिर इसमें दूध, चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे मिलाकर पकाएं। इसे धीमी आंच पर पकाते रहें जब तक कि हलवा गाढ़ा न हो जाए। यह मिठाई खाने में बहुत ही लाजवाब है और इसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं।

#2 रोटी के चिल्ले रोटी के चिल्ले एक बढ़िया नाश्ता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए बची रोटियों को छोटे टुकड़ों में काट लें और बेसन, नमक, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और पानी मिलाकर घोल तैयार करें, फिर इस घोल को तवे पर डालकर गोल आकार में सेंक लें। इसे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंकें। इन्हें आप चाय या कॉफी के साथ परोस सकते हैं। यह नाश्ता न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहतमंद भी है।

#3 रोटी के कबाब रोटी के कबाब एक खास स्नैक है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए बची रोटियों को मैश करें और उसमें आलू, पनीर, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाकर कबाब तैयार करें, फिर इन कबाबों को तवे पर सेंक लें या तेल में तल लें। यह स्नैक पार्टी या किसी खास मौके पर परोसने के लिए एकदम सही है।

#4 रोटी की खीर रोटी की खीर एक स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए बची रोटियों को छोटे टुकड़ों में काट लें और दूध में उबालें जब तक कि दूध गाढ़ा न हो जाए। फिर इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे मिलाकर पकाएं। इसे ठंडा करके परोसें। यह मिठाई खाने में बहुत ही लाजवाब है और इसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं।