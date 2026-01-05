राष्ट्रीय पक्षी मोर से जुड़े कुछ अनोखे तथ्य, जिनसे ज्यादातर लोग हैं अनजान
मोर एक ऐसा पक्षी है, जो अपनी सुंदरता और अनोखे व्यवहार से लोगों का दिल जीत लेता है। यह न केवल भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, बल्कि दुनियाभर में इसे एक खास स्थान प्राप्त है। इसके रंग-बिरंगे पंख और नाचने की अद्भुत शैली इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाती है। साथ ही इसकी मधुर आवाज भी दिल खुश कर देती है। इस लेख में हम मोर से जुड़े कुछ अनोखे तथ्य बताएंगे, जो शायद आप नहीं जानते होंगे।
#1
मोर बदलते हैं अपने पंख
आपको जानकर हैरानी होगी कि मोर अपने पंखों को हर साल बदलते हैं। यह प्रक्रिया अगस्त से सितंबर के बीच होती है, जब मोर अपने पुराने पंखों को खो देता है और नए पंख उगाता है। यह प्रक्रिया लगभग 2-3 महीने तक चलती है और इसे मोल्टिंग कहते हैं। यह प्रक्रिया केवल नर मोर में ही देखने को मिलती है। उनके नए पंख पहले से बहुत ही खूबसूरत निकलते हैं और ज्यादा घने भी होते हैं।
#2
खास वजह से नाचते हैं मोर
मोर का नाचना एक अनोखी कला है, जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। नर मोर अपने लंबे और रंग-बिरंगे पंखों को फैलाकर नाचता है, ताकि मादा मोर उसे पसंद कर ले। यह नाच बारिश के मौसम में विशेष रूप से देखा जाता है, क्योंकि इस समय नर मोर अपने सबसे सुंदर रूप में होता है। अगर आपको आपके इलाके में मोर नाचते हुए दिख जाएं तो समझ जाएं कि जल्द ही बारिश होने वाली है।
#3
मिश्रित होता है मोर का खान-पान
मोर ऐसे पक्षी हैं, जो मांसाहारी भी होते हैं और शाकाहारी भी। वे कीड़े, मेंढक और छोटे सांप आदि के साथ-साथ फल, बीज और यहां तक कि छोटे कंकड़ भी खा लेते हैं। ये सभी चीजें उन्हें जरूरी पोषण प्रदान करती हैं, जिनकी मदद से वे स्वस्थ बने रहते हैं। इसके अलावा मोर पानी में भी तैरते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि वे अपने पैरों से पानी को छानकर उसमें मौजूद कीड़े खाते हैं।
#4
मोर की आवाज भी होती है मधुर
मोर की आवाज बेहद तेज और अनोखी होती है, जिसे सुनकर आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कहीं पास में मोर मौजूद है। नर मोर की आवाज तेज होती है, जबकि मादा मोर की आवाज बहुत ही मीठी होती है। नर मोर अपनी आवाज से अपने क्षेत्र की रक्षा करता है और दूसरे नर मोरों को चेतावनी देता है कि वे उसके इलाके में न आएं। मादा मोर अपने बच्चों को बुलाने के लिए आवाज करती हैं।
#5
सामाजिक पक्षी होते हैं मोर
मोर बहुत ही सामाजिक प्राणी होते हैं, जो समूह में रहना पसंद करते हैं। वे अपने परिवार या झुंड के साथ समय बिताते हैं और एक-दूसरे की देखभाल करते हैं। जब भी कोई खतरा महसूस होता है तो मोर तुरंत एक साथ मिलकर अपने झुंड की सुरक्षा करते हैं। इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि मोर केवल अपनी सुंदरता ही नहीं, बल्कि अपने अनोखे व्यवहार से भी सबका ध्यान आकर्षित करते हैं।