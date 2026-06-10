त्वचा की देखभाल के लिए डॉक्टर भी इन 5 सामग्रियों को मानते हैं जरूरी
क्या है खबर?
त्वचा की देखभाल के लिए कई सामग्रियां होती हैं, जिन्हें लोग अपनी त्वचा की जरूरत के हिसाब से चुनते हैं। इन सामग्रियों में से कई ऐसी भी हैं, जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे कि त्वचा के लिए कितनी जरूरी होती हैं। ऐसे ही कुछ सामग्रियां डॉक्टर भी अपने लिए चुनते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी सामग्रियों के बारे में बताते हैं, जो हर त्वचा देखभाल रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए।
#1
रेटिनोइड्स
रेटिनोइड्स विटामिन-A के समूह को दर्शाता है, जो त्वचा की कोशिकाओं को फिर से ताजा करने में मदद कर सकता है। यह सामग्री त्वचा को चिकना बनाने, महीन रेखाओं और झुर्रियों को कम करने, रंगत में सुधारने और त्वचा को मजबूत करने में मदद कर सकती हैं। रेटिनोइड्स का इस्तेमाल करने से त्वचा की बनावट में सुधार होता है और यह त्वचा की लोच को भी बढ़ाती है। यह त्वचा के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
#2
नियासिनामाइड
नियासिनामाइड एक प्रकार का विटामिन-B3 है, जो त्वचा को नमी देने के साथ-साथ कई फायदे भी दे सकता है। यह त्वचा के तेल के उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है, जिससे रोमछिद्र बंद हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह त्वचा के रंग को सुधारने, महीन रेखाओं और झुर्रियों को कम करने और त्वचा को मुलायम बनाने में मदद कर सकता है। यह हर प्रकार की त्वचा के लिए फायदेमंद है।
#3
हाइलूरोनिक एसिड
हाइलूरोनिक एसिड एक ऐसा तत्व है, जो त्वचा को भरपूर नमी देने में मदद कर सकता है। यह त्वचा की नमी को बढ़ाने के साथ-साथ इसे हाइड्रेटेड और मुलायम रखने में भी मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह त्वचा को समय से पहले बूढ़ा होने से भी बचा सकता है। हाइलूरोनिक एसिड की सबसे बड़ी खासियत है कि यह हर तरह की त्वचा के लिए लाभदायक है।
#4
विटामिन-C
विटामिन-C एक शक्तिशाली एंटी-ऑक्सीडेंट है, जो त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह त्वचा की रंगत को सुधारने, महीन रेखाओं और झुर्रियों को कम करने, घाव भरने, त्वचा की लोच को बढ़ाने और मुंहासों के दाग-धब्बों को हल्का करने में भी मदद कर सकता है। इस विटामिन के लिए आप अपने त्वचा देखभाल रूटीन में विटामिन-C से युक्त क्रीम और सीरम को शामिल कर सकते हैं।
#5
कोलेजन
कोलेजन त्वचा के लिए एक अहम प्रोटीन है, जो त्वचा को भरपूर नमी देने के साथ-साथ कई फायदे भी दे सकता है। यह त्वचा की नमी को बढ़ाने के साथ-साथ इसे हाइड्रेटेड और मुलायम रखने में भी मदद कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह त्वचा को समय से पहले बूढ़ा होने से भी बचा सकता है। बता दें कि कोलेजन की कमी से त्वचा पर रूखापन और झुर्रियां होने लगती हैं।