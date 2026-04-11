खसखस से बनने वाले ये 5 मीठे व्यंजन गर्मी में देंगे ताजगी, सभी को आएंगे पसंद

खसखस एक पौष्टिक बीज है, जो कई स्वास्थ्य लाभ देता है। आमतौर पर इसे नमकीन व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खसखस से कई मीठे व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं? जी हां, खसखस से कई तरह के मीठे व्यंजन बनाए जा सकते हैं, जो आपके खान-पान का मजा दोगुना कर देंगे और गर्मी में ताजगी भी देंगे। आइए खसखस से बनाए जाने वाले मीठे व्यंजनों की रेसिपी जानते हैं।

#1 खसखस की खीर खसखस की खीर एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जिसे दूध और चीनी के साथ बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालें और उसमें चीनी डालें, फिर इसमें भिगोई हुई खसखस डालें और धीमी आंच पर पकने दें। जब दूध गाढ़ा हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर डालकर सजाएं और ठंडा करके परोसें। यह खीर न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पौष्टिक भी है, जिससे यह आपके भोजन का एक बेहतरीन हिस्सा बनती है।

#2 खसखस की लस्सी खसखस का दही पेय बनाने के लिए सबसे पहले दही को अच्छे से फेंट लें ताकि वह मुलायम हो जाए, फिर इसमें पीसे हुए खसखस का पेस्ट डालें और अच्छे से मिलाएं। अब इसमें चीनी या शहद डालकर स्वादानुसार मिलाएं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं। इसके बाद इस मिश्रण को एक गिलास में डालकर ठंडा-ठंडा परोसें और इसका गर्मी के दौरान आनंद लें।

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#3 खसखस का शरबत खसखस का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले खसखस के बीजों को रातभर पानी में भिगो दें। अगली सुबह इन भीगे हुए बीजों को मिक्सी में पीसकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को एक बर्तन में छान लें और उसमें नींबू का रस, चीनी और ठंडा पानी मिलाएं। इसे अच्छे से मिलाने के बाद आपका खसखस का शरबत तैयार हो जाएगा। इसे ठंडा-ठंडा परोसें और इसका मजा लें।

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#4 खसखस का गुलाब जामुन गुलाब जामुन तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी खसखस का गुलाब जामुन चखा है? इसके लिए सबसे पहले मैदे में खोया मिलाकर गूंथ लें, फिर छोटी-छोटी लोइयां बना लें। अब इन्हें गर्म तेल में तलें, जब तक कि वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं। अब इन्हें गर्म चाशनी में डालें और कुछ देर छोड़ दें ताकि ये चाशनी को अच्छी तरह सोख लें। यह गुलाब जामुन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है।