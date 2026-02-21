अनार से बनी ये 5 मिठाइयां मेहमानों को आएंगी पसंद, त्योहार के मौके पर जरूर बनाएं

अनार एक ऐसा फल है, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि कई पोषक तत्वों से भरपूर भी है। आमतौर पर लोग इसे सलाद या रस के रूप में ही खान-पान का हिस्सा बनाते हैं। हालांकि, अनार से कई स्वादिष्ट मिठाइयां भी बनाई जा सकती हैं। इस लेख में हम आपको अनार से बनने वाली 5 खास भारतीय मिठाइयों की रेसिपी बताएंगे, जो त्योहारों और खास मौकों को और भी खास बना देंगी।

#1 अनार की खीर अनार की खीर एक अनोखी मिठाई है, जिसे आप होली जैसे अवसर पर बना सकते हैं। यह अनोखी खीर आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को दूध में पकाएं, फिर उसमें ताजे अनार के दाने मिलाएं। इसके बाद इसमें चीनी, इलायची पाउडर और कुछ सूखे मेवे डालें। इसे धीमी आंच पर पकाते रहें, जब तक कि खीर गाढ़ी न हो जाए। आप चाहें तो इसमें अनार का रस भी डाल सकते हैं।

#2 अनार का हलवा अनार का हलवा सुनने में जितना स्वादिष्ट लगता है, असर में यह उससे कई ज्यादा लजीज होता है। इसके लिए सबसे पहले सूजी को घी में भूनें, फिर उसमें ताजा अनार का रस डालकर पकाएं। इसमें चीनी, इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे मिलाकर अच्छी तरह पकाएं। यह हलवा न केवल स्वाद में अच्छा है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। इसे खास मौकों पर बनाकर आप अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं।

#3 अनार की बर्फी अनार की बर्फी एक बेहतरीन मिठाई है, जो किसी भी त्योहार की मिठास को बढ़ा देगी। इसके लिए सबसे पहले खोया को घी में भून लें, फिर उसमें ताजे अनार के रस को मिलाकर अच्छी तरह पकाएं। इसमें चीनी, इलायची पाउडर और कटे हुए मेवे डालकर मिश्रण को ठंडा होने दें। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो उसे बर्फी के आकार में काट लें और ऊपर से बारीक कटे हुए मेवों से सजाएं।

#4 अनार के लड्डू अनार के लड्डू एक पौष्टिक मिठाई है, जिसे आप बच्चों को खुश करने के लिए बना सकते हैं। इसके लिए बेसन को घी में भून लें, फिर उसमें ताजे अनार के दाने मिलाएं। इसमें गुड़ पाउडर, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को लड्डू के आकार में बांध लें। इससे गुलाबी या लाल रंग के लड्डू तैयार होंगे, जो देखने में भी काफी अच्छे लगेंगे।