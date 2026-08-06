बिस्किट खाने की आदत है? ये 5 पौष्टिक भारतीय स्नैक्स रहेंगे इससे बेहतर चुनाव
क्या है खबर?
बिस्किट को चाय या कॉफी के साथ खाना कई लोगों की आदत होती है, लेकिन यह सेहत के लिए सही नहीं होते हैं। खासतौर से बाजार में मिलने वाले बिस्किट में कई तरह के अप्राकृतिक फ्लेवर, रंग और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। इनसे मोटापे, मधुमेह और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे भारतीय स्नैक्स के बारे में बताते हैं, जो बिस्किट से ज्यादा सेहतमंद हैं और इन्हें घर पर बनाना भी आसान है।
#1
मखाना
मखाना एक पौष्टिक स्नैक है, जो कम कैलोरी और ज्यादा प्रोटीन के साथ आता है। इन्हें भूनकर या सूखा भूनकर खाया जा सकता है।
मखाने में ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कणों से बचाने में मदद करते हैं और यह दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
इसके साथ ही मखाने का सेवन मधुमेह जैसी बीमारियों के खतरे को कम करने में भी सहायक है। यह एक बेहतरीन विकल्प है।
#2
मूंगफली
मूंगफली का सेवन स्नैक के तौर पर किया जा सकता है। यह प्रोटीन, फाइबर और स्वस्थ वसा का अच्छा स्रोत है।
इसके अलावा मूंगफली में ऐसे तत्व होते हैं, जो दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि भुनी मूंगफली का सेवन करें, क्योंकि नमक वाली मूंगफली का सेवन सेहत के लिए ठीक नहीं है।
यह एक स्वस्थ विकल्प हो सकता है।
#3
पॉपकॉर्न
पॉपकॉर्न फाइबर का अच्छा स्रोत है और इसमें बहुत कम कैलोरी होती हैं। यह स्नैक ऐसे तत्वों से भरपूर होता है, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कणों से बचाने में मदद करता है।
पॉपकॉर्न को घर पर बनाना भी आसान है। इसके लिए मक्का के दानों को बिना तेल के ही पैन में भूनें और जब सारे दाने फट जाएं तो इन्हें एक कटोरे में निकालकर इसमें नमक मिलाएं।
यह एक स्वादिष्ट और सेहतमंद विकल्प है।
#4
भुने हुए काजू
भुने हुए काजू एक पौष्टिक और स्वादिष्ट स्नैक है, जो फाइबर, प्रोटीन और स्वस्थ वसा से भरपूर होता है। इसमें कई तरह के विटामिन और खनिज भी होते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी हैं।
भुने हुए काजू का सेवन दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है और यह मधुमेह के खतरे को कम करने में भी मदद कर सकता है।
इसको घर पर बनाने के लिए पहले काजू को हल्का भून लें। यह एक अच्छा विकल्प है।
#5
चिवड़ा
चिवड़ा एक लोकप्रिय भारतीय स्नैक है, जिसे चावल या सेव से बनाया जाता है। यह हल्का और कुरकुरा स्नैक है, जिसे चाय या कॉफी के साथ खाया जा सकता है।
चिवड़ा में फाइबर होता है, जो पाचन को सही रख सकता है और वजन को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है।
इसके अलावा चिवड़ा का सेवन ऊर्जा प्रदान करने और मूड को अच्छा बनाए रखने में भी सहायक है। यह एक बेहतरीन विकल्प है।