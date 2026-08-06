बिस्किट से बेहतर भारतीय स्नैक्स

बिस्किट खाने की आदत है? ये 5 पौष्टिक भारतीय स्नैक्स रहेंगे इससे बेहतर चुनाव

लेखन सयाली 09:52 am Aug 06, 202609:52 am

क्या है खबर?

बिस्किट को चाय या कॉफी के साथ खाना कई लोगों की आदत होती है, लेकिन यह सेहत के लिए सही नहीं होते हैं। खासतौर से बाजार में मिलने वाले बिस्किट में कई तरह के अप्राकृतिक फ्लेवर, रंग और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। इनसे मोटापे, मधुमेह और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे भारतीय स्नैक्स के बारे में बताते हैं, जो बिस्किट से ज्यादा सेहतमंद हैं और इन्हें घर पर बनाना भी आसान है।