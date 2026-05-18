स्विट्जरलैंड की यात्रा करने का मन है? भारत की इन 5 जगहों का करें रुख

स्विट्जरलैंड की खूबसूरती और प्राकृतिक नजारे दुनियाभर में मशहूर हैं। ऐसे में वहां घूमने के लिए हर साल लाखों लोग जाते हैं। हालांकि, इस यूरोपीय देश में घूमने के लिए आपको काफी खर्च करना पड़ सकता है। अगर आपका इतना बजट नहीं है तो आप चाहें तो भारत में स्थित इन 5 खूबसूरत जगहों पर जाकर भी स्विट्जरलैंड की यात्रा का मजा ले सकते हैं। आइए इन सभी जगहों के बारे में जानते हैं।

#1 कश्मीर कश्मीर को 'धरती का स्वर्ग' भी कहा जाता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और बर्फ से ढके पहाड़ किसी भी पर्यटक को अपनी ओर खींच सकते हैं। इसके अलावा कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम जैसे हिल स्टेशन भी बहुत खूबसूरत हैं। यहां आप बर्फ में फिसलने का मजा, पहाड़ों पर चढ़ाई और मछली पकड़ने जैसी कई गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। कश्मीर की यात्रा आपके लिए एक यादगार अनुभव हो सकती है।

#2 युमथांग घाटी भारत का पूर्वोत्तरी क्षेत्र बेहतरीन और मनमोहक स्थानों से भरा हुआ है। यहां के खूबसूरत स्थानों में से एक है युमथांग घाटी, जो सिक्किम में स्थित है। इस जगह को 'फूलों की घाटी' के रूप में जाना जाता है। यह स्थान गर्मियों में भी बर्फबारी देखने का अवसर प्रदान करता है। युमथांग घाटी में शिंगबा रोडोडेंड्रोन सैनचरी भी है, जहां आप 40 प्रकार के फूल और पेड़ देख सकते हैं। यहां पर बहती युमथांग चू नदी को देखना न भूलें।

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#3 ऊटी तमिलनाडु में स्थित ऊटी एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहां का मौसम हमेशा सुहावना रहता है, जो इसे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाता है। ऊटी में आप वनस्पति उद्यान, ऊटी झील और डोड्डाबेट्टा चोटी जैसी कई जगहों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां आप चाय बागानों की सैर कर सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और ठंडी जलवायु आपके लिए एक यादगार अनुभव हो सकती है।

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#4 द्रास लद्दाख के कारगिल इलाके में बसा हुआ शहर द्रास भारत का सबसे ठंडे तापमान वाला शहर है। इसे 'गेटवे ऑफ लद्दाख' के नाम से भी जाना जाता है। इस मनमोहक जगह पर गर्मियों में भी बर्फबारी देखी जा सकती है। इसलिए, अगर आप रोड-ट्रिप की योजना बना रहे हैं, तो गर्मियों में बर्फबारी देखने के लिए द्रास जरूर आएं। 10,760 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह शहर साइबेरिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा स्थान है।