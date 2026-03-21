जायके के साथ सेहत को बढ़ावा देने में सहायक है जावित्री, जानिए इससे बनाए जाने वाले व्यंजन

जावित्री एक ऐसा मसाला है, जो भारतीय खान-पान में विशेष स्थान रखता है। यह न केवल खाने को खुशबूदार बनाता है, बल्कि इसमें मौजूद औषधीय गुण सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। आमतौर पर इसे पाउडर या साबुत रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जावित्री का स्वाद और सुगंध खाने में एक खास तड़का लगाते हैं। आइए आज हम आपको जावित्री से बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर बनाना आसान है।

#1 जावित्री की खीर जावित्री की खीर एक स्वादिष्ट और पौष्टिक मिठाई है, जिसे दूध, चावल और जावित्री से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध में चावल पकाए जाते हैं, फिर इसमें चीनी डालकर धीमी आंच पर पकाया जाता है। अंत में जावित्री का पाउडर मिलाया जाता है, जिससे खीर को एक अनोखा स्वाद मिलता है। यह खीर खास मौकों पर बनाई जा सकती है और सभी को बहुत पसंद आएगी।

#2 बिरयानी में जावित्री बिरयानी में जावित्री का इस्तेमाल करने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को आधा पका लिया जाता है, फिर उसमें पनीर या सब्जियां डाली जाती हैं। इस मिश्रण में जावित्री का पाउडर मिलाने से बिरयानी को एक खास खुशबू और स्वाद मिलता है। आप चाहें तो पाउडर की जगह पर साबुत जावित्री भी डाल सकते हैं। यह बिरयानी खास त्योहारों के मेन्यू में शामिल हो सकती है।

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#3 जावित्री की चाय जावित्री की चाय एक अनोखी और सेहतमंद पेय है, जिसे रोजाना पिया जा सकता है। इसे बनाने के लिए पानी उबालकर उसमें थोड़ी-सी जावित्री की फांकें डालें और इसे अच्छे से उबाल लें। इसके बाद इसमें चीनी या शहद मिलाकर गर्मा-गर्म परोसें। यह चाय न केवल आपको ताजगी देती है, बल्कि पाचन क्रिया को भी सुधारती है और तनाव को कम करने में मदद करती है। इस हर्बल चाय में आप चाय पत्ती भी शामिल कर सकते हैं।

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#4 जावित्री का पुलाव जावित्री का पुलाव एक खास प्रकार का पुलाव है, जिसका स्वाद सभी के मन को भाता है। इसे बनाने के लिए चावल को पहले से पका लिया जाता है, फिर उसमें सब्जियां डाली जाती हैं और ऊपर से जावित्री का पाउडर छिड़का जाता है। इस पुलाव को खाने से एक अनोखा स्वाद मिलता है और यह बहुत स्वादिष्ट बनता है। इसे खास मौकों पर बनाया जा सकता है और किसी भी सब्जी के साथ खाया जा सकता है।