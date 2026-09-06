एवोकाडो से बने देसी पकवान

एवोकाडो खाना पसंद है? इससे बनाए जाने वाले ये 5 भारतीय व्यंजन चखना बनता है

लेखन सयाली 05:06 pm Sep 06, 202605:06 pm

क्या है खबर?

आम तौर पर एवोकाडो को विदेशी फल माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह भारत में भी उगता है? यह फल अपनी अनोखी बनावट और स्वाद के लिए जाना जाता है। इसमें पौष्टिक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हैं। आइए आज हम आपको एवोकाडो से बनाए जाने वाले 5 भारतीय व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर आसानी से बनाया जा सकता है।