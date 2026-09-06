एवोकाडो खाना पसंद है? इससे बनाए जाने वाले ये 5 भारतीय व्यंजन चखना बनता है
क्या है खबर?
आम तौर पर एवोकाडो को विदेशी फल माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह भारत में भी उगता है? यह फल अपनी अनोखी बनावट और स्वाद के लिए जाना जाता है। इसमें पौष्टिक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हैं। आइए आज हम आपको एवोकाडो से बनाए जाने वाले 5 भारतीय व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर आसानी से बनाया जा सकता है।
#1
एवोकाडो पराठा
एवोकाडो पराठा एक अनोखा और स्वादिष्ट विकल्प है। इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में पका हुआ एवोकाडो मैश करके मिलाएं और नमक, हल्दी और धनिया पाउडर डालकर गूंध लें।
अब इस आटे से पराठे बेलकर तवे पर सेंक लें। यह पराठा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है।
इसे दही या अचार के साथ परोसें। यह नाश्ते या दोपहर के भोजन के लिए बढ़िया विकल्प हो सकता है।
#2
एवोकाडो करी
अगर आप करी पसंद करते हैं तो एवोकाडो करी जरूर आजमाएं। इसके लिए पनीर को मसालों में पकाकर उसमें मैश किया हुआ एवोकाडो मिलाएं और अच्छी तरह पकने दें।
यह करी मलाईदार और बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे चावल या रोटी के साथ परोसें और खाने का मजा बढ़ा दें।
यह व्यंजन खास मौकों पर भी बनाया जा सकता है। आप चाहें तो इसमें पनीर की जगह पर मशरूम भी शामिल कर सकते हैं।
#3
एवोकाडो लस्सी
गर्मियों में ठंडी-ठंडी लस्सी पीना किसे पसंद नहीं होता? अब इसमें एक नया मोड़ जोड़ें।
इसके लिए दही में पका हुआ एवोकाडो मैश करके मिलाएं, फिर इसमें चीनी, इलायची पाउडर और थोड़ा-सा पानी डालकर अच्छी तरह फेंट लें।
यह लस्सी न केवल ताजगी देती है, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसे ठंडा-ठंडा परोसें और अपने परिवार और दोस्तों को खुश करें।
यह लस्सी गर्मियों में प्यास बुझाने के साथ-साथ ऊर्जा भी देती है।
#4
एवोकाडो दलिया
दलिया एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे आप रोजाना की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। अब इसमें एवोकाडो का ट्विस्ट जोड़ें!
इसके लिए दलिया को पानी या दूध में पकाएं, फिर उसमें मैश किया हुआ एवोकाडो मिलाएं। इसके ऊपर थोड़ा-सा शहद डालकर परोसें।
यह नाश्ते या शाम की चाय के साथ बढ़िया विकल्प हो सकता है। इस तरह आप अपने दलिये को और भी पौष्टिक और स्वादिष्ट बना सकते हैं।
#5
एवोकाडो रायता
रायता तो आपने कई बार खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी एवोकाडो रायता ट्राई किया है?
इसके लिए दही में पका हुआ एवोकाडो मैश करके मिलाएं, फिर इसमें भुना जीरा पाउडर, नमक और थोड़ी-सी हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
यह रायता आपके खाने को खास बना देगा और आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होगा। इन सभी व्यंजनों को बनाना आसान है और ये आपके रोजाना के खाने में नया स्वाद जोड़ सकते हैं।