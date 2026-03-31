गर्मी में तरबूज खाने से मिलती है ताजगी, इससे बन सकते हैं ये 5 भारतीय पकवान

तरबूज एक ताजगी भरा फल है, जिसे खास तौर से गर्मियों में खाया जाता है। आमतौर पर लोग तरबूज को सलाद या जूस में शामिल करते हैं या ऐसे ही खाते हैं। हालांकि, इस फल का इस्तेमाल करके कई स्वादिष्ट और अनोखे भारतीय व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। इस लेख में हम आपको तरबूज के कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताएंगे, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगे। इन्हें खान-पान का हिस्सा बनाने से भरपूर ताजगी मिलेगी।

#1 तरबूज की चटनी तरबूज की चटनी एक बेहतरीन साइड डिश है, जिसे आप अपने खाने के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तरबूज को छोटे टुकड़ों में काट लें और बीजों को निकाल लें। अब उसमें नींबू का रस, नमक, काली मिर्च और थोड़ी-सी हरी मिर्च डालकर मिक्सी में पीस लें। इस चटनी को आप पराठे या रोटी के साथ खा सकते हैं। इसका स्वाद आपके खाने को एक नया आयाम देगा।

#2 तरबूज की सब्जी तरबूज की सब्जी एक अनोखा व्यंजन है, जिसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तरबूज को छोटे टुकड़ों में काट लें और उसमें प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और मसाले डालकर भूनें। अब इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाकर अच्छी तरह पकाएं। अंत में नींबू का रस डालकर इसे कुछ मिनट तक पकने दें। यह सब्जी चावल या रोटी, दोनों के साथ अच्छी लगती है।

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#3 तरबूज का रायता तरबूज का रायता एक ताजगी भरा व्यंजन है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए दही को अच्छे से फेंट लें, फिर उसमें कटा हुआ तरबूज डालें और मिलाएं। अब इसमें जीरा पाउडर, भुना हुआ धनिया पाउडर, नमक और थोड़ा-सा काला नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं। यह रायता आपके खाने को स्वादिष्ट बनाने के साथ-साथ पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाए रखता है। इसे ठंडा-ठंडा परोसें और इसका आनंद लें।

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#4 तरबूज की खीर तरबूज की खीर एक मीठा व्यंजन है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले दूध को उबालें, फिर उसमें कटा हुआ तरबूज डालें और पकने दें। अब इसमें चीनी, इलायची पाउडर और सूखे मेवे डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे धीमी आंच पर पकने दें, जब तक कि दूध गाढ़ा न हो जाए। यह खीर न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इसे ठंडा करके परोसें और इसका आनंद लें।