मई में घूमने की योजना बना रहे हैं? इन 5 भारतीय जगहों का करें रुख

गर्मियों का मौसम अपने साथ उमस और अधिक तापमान लेकर आता है, जिसके कारण घूमने के लिए सही जगह चुनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि, अगर आप गर्मियों के दौरान दोस्तों या परिवार के साथ घूमने की योजना बना रहे हैं तो मई का महीना सबसे अच्छा है, क्योंकि इस दौरान मौसम थोड़ा सुहावना रहता है। आइए जानते हैं कि मई में घूमने के लिए कौन-कौन सी भारतीय जगहें बेहतरीन हैं।

#1 चोपटा उत्तराखंड में स्थित चोपटा एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका है, जो अपने शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां आप पैदल यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चोपटा से तुंगनाथ तक पैदल यात्रा करते हुए आप ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यहां आप पक्षियों को देखने का आनंद भी ले सकते हैं। यहां की हरियाली और ठंडी हवा आपको सुकून का अहसास कराएगी।

#2 लोनावला महाराष्ट्र में स्थित लोनावला एक प्रसिद्ध पहाड़ी इलाका है, जो मुंबई और पुणे के बीच स्थित है। यहां आप प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ कई रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। यहां की हरियाली और शांत माहौल आपको सुकून का अहसास कराएगा। लोनावला में आप कंडाला गुफाएं, भुशी बांध और राजमाची किला जैसे पर्यटन स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। यहां का मौसम भी मई में काफी अच्छा रहता है।

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#3 माउंट आबू राजस्थान में स्थित माउंट आबू एकमात्र पहाड़ी इलाका है, जो यहां के रेगिस्तानी इलाकों में एक अलग ही छटा बिखेरता है। यहां आप नक्की झील, अचलेश्वर महादेव, गुरु शिखर और अर्बुदा देवी मंदिर जैसे पर्यटन स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा माउंट आबू में आप पैराग्लाइडिंग, चढ़ाई और पैदल यात्रा जैसी कई रोमांचक गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं। यहां की खूबसूरती आपकी आखों में घर कर जाएगी।

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#4 कसोल हिमाचल प्रदेश में स्थित कसोल को मिनी इजराइल भी कहा जाता है। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल के लिए जानी जाती है। यहां आप मणिकरण, पार्वती नदी और कसोल किला जैसे पर्यटन स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। यहां की ठंडी हवा और सुंदर दृश्य आपको एक नई ऊर्जा से भर देंगे। यहां आप कैंपिंग जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, ट्रेकिंग पर जा सकते हैं और प्रकृति की गोद में अच्छा समय बिता सकते हैं।