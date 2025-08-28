विदेश जैसी खूबसूरत हैं ये 5 भारतीय जगहें, जरूर जाएं 

कई भारतीय राज्य अपने प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध संस्कृति के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ऐसी कई जगहें हैं, जो विदेशों में होती हैं और उनकी सुंदरता देखकर आप वहां से वापस लौटने का नाम ही नहीं लेंगे। अगर आप विदेश घूमना चाहते हैं, लेकिन बजट की वजह से नहीं जा पा रहे हैं तो ये भारतीय पर्यटन स्थल आपके लिए बेहतरीन हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं।

#1 खज्जियार (हिमाचल प्रदेश) खज्जियार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। इसे 'मिनी स्विट्जरलैंड' भी कहा जाता है। यह स्थान अपनी हरी-भरी घास के मैदान, देवदार के पेड़ और बर्फ से ढके पहाड़ों के लिए जाना जाता है। यहां आप पैराग्लाइडिंग, घुड़सवारी और ट्रेकिंग जैसी कई रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। खज्जियार झील और खजियास देवता मंदिर इस जगह के प्रमुख आकर्षण हैं। यहां की शांतिपूर्ण वातावरण में आप सुकून का अनुभव कर सकते हैं।

#2 गुलमर्ग (जम्मू और कश्मीर) गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है, जिसे 'कश्मीर का मणिकर्णिका' भी कहा जाता है। यह स्थान अपनी खूबसूरत वादियों, हरे-भरे जंगलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के लिए जाना जाता है। यहां आप गुलमर्ग गोल्फ कोर्स, गुलमर्ग गोंडोला और खिलानमर्ग ट्रेकिंग जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण वातावरण भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

#3 अल्लेप्पी (केरल) अल्लेप्पी केरल का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसे 'पूर्व का वेनिस' कहा जाता है। यह स्थान अपनी नहरों, बैकवाटर्स और हाउसबोट्स के लिए मशहूर है। यहां आप हाउसबोट्स में रहकर बैकवाटर्स का आनंद ले सकते हैं और स्थानीय जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं। इसके अलावा यहां की ताजे पानी की नदियां, नारियल के पेड़ और शांतिपूर्ण वातावरण भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अल्लेप्पी में आप कुमरकम झील और कृष्णापुरम पैलेस भी देख सकते हैं।

#4 अंडमान द्वीप समूह (अंडमान और निकोबार) अंडमान द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, जो अपनी सफेद रेत वाली समुद्र तटों और साफ पानी के लिए जाना जाता है। यहां आप रॉस द्वीप, हैवलॉक द्वीप और नील द्वीप जैसी जगहों पर जा सकते हैं। इसके अलावा यहां आप स्नॉर्कलिंग, डाइविंग और स्कूबा डाइविंग जैसी पानी से संबंधित गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। अंडमान के जंगल और जानवर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।