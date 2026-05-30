मानसून के बाद इन 5 पर्यटन स्थलों पर जाएं, खूबसूरत नजारों का मिलेगा आनंद

मानसून के बाद भारत के कई पर्यटन स्थल अपनी अनोखी खूबसूरती के लिए मशहूर हो जाते हैं। बारिश के बाद यहां का मौसम सुहावना और प्राकृतिक नजारें मनमोहक हो जाते हैं। मानसून के दौरान कई जगहों पर पर्यटकों की संख्या में कमी आ जाती है, लेकिन बारिश के बाद यहां जाने का अपना ही मजा है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे पर्यटन स्थलों के बारे में बताते हैं, जहां मानसून के बाद जाना काफी अच्छा है।

#1 केरलम केरलम अपने हरे-भरे जंगलों, शांत बैकवाटर्स और खूबसूरत समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। मानसून के बाद यहां का मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है। यहां आप नाव में रहकर बैकवाटर्स का आनंद ले सकते हैं और अल्लेप्पी, कुमारकोम जैसी जगहों की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा यहां के झरने और चाय के बागान भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।

#2 कश्मीर 'धरती का स्वर्ग' कहलाने वाला कश्मीर मानसून के बाद और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। यहां की वादियां, झीलें और पहाड़ बारिश के बाद हरियाली से भर जाते हैं। इसके अलावा मानसून के दौरान यहां के गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे हिल स्टेशन भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मानसून के बाद यहां का मौसम भी सुहावना होता है, जो आपकी यात्रा को और भी आनंदमय बना देता है।

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#3 महाराष्ट्र महाराष्ट्र में मानसून के बाद कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। यहां की सह्याद्रि पर्वत श्रृंखला में कई मशहूर हिल स्टेशन स्थित हैं, जैसे लोनावला, खंडाला, माथेरान और महाबलेश्वर। इसके अलावा महाराष्ट्र के भीड़भाड़ से दूर बसे गांव भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मानसून के दौरान इन गांवों में हरियाली चारों ओर फैली रहती है, जो यहां की यात्रा को और भी खास बना देती है।

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#4 उत्तराखंड उत्तराखंड मानसून के बाद अपनी हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां की वादियां, झीलें और पहाड़ बारिश के बाद हरियाली से भर जाते हैं। इसके अलावा मानसून के दौरान यहां का मौसम भी सुहावना होता है, जो आपकी यात्रा को और भी आनंदमय बना देता है। मानसून के बाद यहां के नैनीताल, मसूरी, औली और ऋषिकेश जैसे पर्यटन स्थल भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।