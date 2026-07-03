सुबह के बजाय रात में खाएं ये देसी व्यंजन, स्वास्थ्य पर नहीं पड़ेगा कोई बुरा असर

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खिचड़ी

खिचड़ी एक पौष्टिक और हल्का खाना है, जो पेट के लिए अच्छा माना जाता है। सुबह के समय खिचड़ी खाने से यह पेट के लिए भारी हो सकती है और सुस्ती का कारण बन सकती है। इसलिए, खिचड़ी को सुबह के बजाय रात के समय खाना बेहतर होता है, जिससे पेट को आराम मिलता है और नींद भी अच्छी आती है। सुबह इसे खाने से शरीर के लिए जरूरी ऊर्जा नहीं मिल पाती है।