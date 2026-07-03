सुबह के बजाय रात में खाएं ये देसी व्यंजन, स्वास्थ्य पर नहीं पड़ेगा कोई बुरा असर
क्या है खबर?
सुबह के समय नाश्ते में सेहतमंद भोजन करने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि सुबह का नाश्ता दिनभर की ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करता है। हालांकि, कुछ देसी व्यंजन ऐसे भी हैं, जो सुबह खाने से सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं और इन्हें रात में खाना ज्यादा बेहतर होता है। आइए ऐसे ही 5 देसी व्यंजनों के बारे में जान लेते हैं।
#1
पराठे
पराठे का सेवन सुबह के समय करने से पेट पर दबाव पड़ता है, जिससे गैस और कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही पराठे में मौजूद तेल और घी की वजह से दिनभर भारीपन भी महसूस होता है। इसलिए, पराठे को सुबह के बजाय रात के समय खाएं, ताकि पेट को आराम मिल सके और आप चैन की नींद ले सकें। हालांकि, इसे ज्यादा मात्रा में खाने से बचें।
#2
खिचड़ी
खिचड़ी एक पौष्टिक और हल्का खाना है, जो पेट के लिए अच्छा माना जाता है। सुबह के समय खिचड़ी खाने से यह पेट के लिए भारी हो सकती है और सुस्ती का कारण बन सकती है। इसलिए, खिचड़ी को सुबह के बजाय रात के समय खाना बेहतर होता है, जिससे पेट को आराम मिलता है और नींद भी अच्छी आती है। सुबह इसे खाने से शरीर के लिए जरूरी ऊर्जा नहीं मिल पाती है।
#3
इडली सांभर
इडली सांभर एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय खाना है, जो पौष्टिक और हल्का होता है। हालांकि, सुबह के समय इसे खाने से यह भारी लग सकता है और दिनभर सुस्ती का कारण बन सकता है। इसलिए, इडली सांभर को सुबह के बजाय रात के समय खाना बेहतर होता है, जिससे पेट सही रहता है और शरीर को आराम मिलता है। इसे आप अपनी पसंद के अनुसार बनाकर खा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं।
#4
पोहा
पोहा एक हल्का और पौष्टिक नाश्ता है, जो आसानी से पच जाता है। सुबह के समय इसे खाने से यह आपको शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व नहीं प्रदान कर पाता है और ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। इससे दिनभर भारीपन महसूस हो सकता है। इसलिए, पोहे को सुबह के बजाय रात के समय खाना बेहतर होता है, ताकि इसका स्वाद बना रहे और पेट भी सही हो।
#5
दलिया
दलिया एक सेहतमंद विकल्प है, जो फाइबर से भरपूर होता है और आसानी से पच जाता है। हालांकि, सुबह के समय इसे खाने से यह सुस्ती का कारण बन सकता है और दिनभर काम करने के लिए ऊर्जा नहीं दे पाता है। इससे दिनभर भारीपन महसूस हो सकता है। इसलिए, दलिया को सुबह के बजाय रात के समय खाना बेहतर होता है, जिससे पेट सही रहता है और शरीर को आराम मिलता है।