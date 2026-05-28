भारतीय रेगिस्तानों की ये 5 सफारी बन सकती हैं आपके सफर का कारण

रेगिस्तान की सफारी एक अनोखा अनुभव है, जो आपको प्रकृति के करीब लाता है। भारत में कई ऐसे रेगिस्तान हैं, जहां सफारी का आनंद लिया जा सकता है। राजस्थान के थार रेगिस्तान से लेकर गुजरात के कच्छ के रण तक, हर जगह की अपनी खासियत है। इन सफारी के दौरान आप न केवल रेगिस्तान की सुंदरता देख सकते हैं, बल्कि वहां की संस्कृति और जीवनशैली को भी समझ सकते हैं। आइए 5 रेगिस्तानी सफारी के बारे में जानें।

#1 थार रेगिस्तान की सफारी थार रेगिस्तान को 'ग्रेट इंडियन डेजर्ट' भी कहा जाता है, जो राजस्थान और गुजरात के बीच फैला हुआ है। यहां की सफारी आपको रेत के टीलों, ऊंट की सवारी और स्थानीय संस्कृति से रूबरू कराती है। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर जैसे शहरों में थार की सफारी का आनंद लिया जा सकता है। यहां आप स्थानीय बाजारों में खरीदारी कर सकते हैं और राजस्थानी खाने का स्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां की रात की सफारी भी खास है।

#2 कच्छ का रण गुजरात में स्थित कच्छ का रण एक विशाल नमक का मैदान है, जिसे देखने के लिए हर साल हजारों लोग आते हैं। यहां की सफारी आपको इस अनोखे क्षेत्र की खूबसूरती दिखाती है। जनवरी-फरवरी में होने वाला 'रण उत्सव' यहां का मुख्य आकर्षण है, जहां आप लोक नाच-गाना, संगीत और हस्तशिल्प देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहां सफेद रेगिस्तान की सुंदरता भी देख सकते हैं, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बेहद मनोहारी लगता है।

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#3 जैसलमेर का किला जैसलमेर का किला राजस्थान का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसे 'गोल्डन फोर्ट' भी कहा जाता है। यह किला थार रेगिस्तान के बीचों-बीच स्थित है और इसकी दीवारें पीले बलुआ पत्थर से बनी हैं, जो इसे सुनहरे रंग का दिखाते हैं। यहां की सफारी आपको इस खूबसूरत किले की ऐतिहासिकता से रूबरू कराती है, जहां आप प्राचीन मंदिरों, हवेलियों और संग्रहालयों का दौरा कर सकते हैं। इसके अलावा यहां की रात की सफारी भी बहुत सुंदर है।

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#4 डेजर्ट नेशनल पार्क डेजर्ट नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट नेशनल पार्क है, जहां आप विभिन्न प्रकार के वन्यजीव देख सकते हैं। यहां सफारी आपको रेत के टीलों, वन्यजीवों और स्थानीय संस्कृति से रूबरू कराती है। यहां आप चीतल, काले हिरण, तोते आदि देख सकते हैं। इसके अलावा यहां की रात की सफारी भी बहुत सुंदर है, जहां आप तारों भरे आसमान के नीचे रात बिता सकते हैं।