अच्छे और सस्ते कपड़े खरीदने के लिए सबसे बेहतरीन हैं भारत के ये 5 शहर

कपड़ों की खरीदारी के लिए भारत में कई शहर मशहूर हैं। इन शहरों में आपको सस्ते दामों पर अच्छी गुणवत्ता और स्टाइल वाले कपड़े मिल जाएंगे। इन पारंपरिक परिधानों में स्थानीय कारीगरों की मेहनत और कला भी झलकती है। यहां के बाजारों में आपको पारंपरिक से लेकर आधुनिक डिजाइनों तक, हर तरह के कपड़े मिलेंगे। आज के फैशन टिप्स में देश के 5 ऐसे शहरों के बारे में जानिए, जो कपड़ों की खरीदारी के लिए बेहतरीन हैं।

#1 सूरत गुजरात का सूरत शहर अपने रेशम और सिंथेटिक कपड़ों के लिए जाना जाता है। यहां के बाजारों में आपको साड़ी, सूट और अन्य कपड़ों की कई विविधता मिलेंगी। सूरत में कपड़ों की गुणवत्ता भी बेहतरीन होती है और कीमतें भी काफी कम होती हैं। यहां के स्थानीय कारीगर अपने काम में माहिर हैं, जिससे कपड़ों की डिजाइन और भी आकर्षक बनती हैं। यहां आपको पारंपरिक कपड़े सिलवाने के लिए बेहतरीन फैब्रिक भी मिल जाएंगे।

#2 जयपुर राजस्थान की राजधानी जयपुर अपने पारंपरिक कपड़ों के लिए मशहूर है। यहां आपको राजस्थानी कारीगरों द्वारा बनाए गए अनोखे डिजाइनों वाले कुर्ते, लहंगे और साड़ी मिलेंगे। जयपुर के बाजारों में बिकने वाले रंग-बिरंगे कपड़े देखने लायक होते हैं और उनकी कीमत भी ज्यादा नहीं होती है। यहां के वस्त्र उद्योग में कढ़ाई और पैचवर्क का काम बहुत अच्छा होता है, जिससे कपड़ों को एक खास लुक मिलता है। आप यहां से राजस्थानी पोषक भी ले जा सकते हैं।

#3 मांडू मध्य प्रदेश का मांडू एक छोटा-सा शहर है, जो अपने हाथ से बने कपड़ों के लिए जाना जाता है। मांडू में आप हाथ से बने सूट, दुपट्टे और अन्य वस्त्र खरीद सकते हैं। यहां के वस्त्र उद्योग में कढ़ाई का काम बहुत अच्छा होता है। यहां के बाजारों में आपको अनोखे डिजाइनों वाले कपड़े मिलेंगे, जो एक खास लुक देंगे। इन कपड़ों के दाम कम होते हैं, तो आप इन्हें थोक में भी ले जा सकते हैं।

#4 अमृतसर पंजाब का अमृतसर कुर्ता-पायजामा और सलवार-कमीज आदि जैसे पारंपरिक कपड़ों के लिए जाना जाता है। यहां के बाजारों में आपको विभिन्न रंगों और डिजाइनों वाले पारंपरिक कपड़े मिल जाएंगे। अमृतसर आने वाले लोग यहां के कपड़ों की खरीदारी का आनंद ले सकते हैं। यहां आपको पटियाला सूट और पठानी सूट भी मिल जाएंगे, जो पंजाबी लोगों के पसंदीदा होते हैं। यहां के कपड़े न केवल सुंदर होते हैं, बल्कि आरामदायक भी होते हैं।