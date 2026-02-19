रणथंभौर नेशनल पार्क जाएं तो इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा अच्छा अनुभव

राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क भारत का एक प्रमुख बाघ अभ्यारण्य है। यह पार्क 392 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यहां बाघों के अलावा तेंदुए, हिरण, लकड़बग्घा और कई प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। अगर आप भी जंगल सफारी का आनंद लेने जा रहे हैं, तो आइए जानते हैं पांच जरूरी बातें, जिन्हें ध्यान में रखकर आप अपनी यात्रा को और भी खास बना सकते हैं।

#1 जंगल सफारी के लिए पहले से बुकिंग करें रणथंभौर नेशनल पार्क में जंगल सफारी के लिए पहले से बुकिंग कराना जरूरी होता है। यह बुकिंग आप इंटरनेट पर या स्थानीय यात्रा एजेंसियों के माध्यम से करा सकते हैं। सफारी सुबह और शाम दो समय पर होती है। सुबह की सफारी सुबह 6:30 बजे से शुरू होती है, जबकि शाम की सफारी 2:30 बजे से शुरू होती है। बुकिंग के बाद आपको एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा, जिसमें आपकी सफारी का विवरण होगा।

#2 सही समय पर जाएं रणथंभौर नेशनल पार्क जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है, क्योंकि इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और जानवरों को देखने का मौका भी मिलता है। गर्मियों में तापमान काफी बढ़ जाता है, जिससे सफारी में परेशानी हो सकती है। बरसात के मौसम में भी पार्क बंद रहता है क्योंकि इस समय रास्ते कीचड़ हो जाते हैं और जानवर भी छिपे रहते हैं।

Advertisement

#3 सही कपड़े पहनें जंगल सफारी के दौरान मौसम बदल सकता है, इसलिए सही कपड़े पहनना जरूरी है। सुबह और शाम के समय ठंड होती है, जबकि दिन में गर्मी महसूस हो सकती है। इसके अलावा जंगल में मच्छर भी होते हैं, इसलिए लंबे कपड़े पहनें और मच्छर भगाने वाला लोशन लगाएं। अगर आप जंगल सफारी के लिए जीप बुक कर रहे हैं तो जीप के साथ कंबल और टोपी भी ले जाएं ताकि आपको कोई परेशानी न हो।

Advertisement

#4 कैमरा और दूरबीन साथ रखें रणथंभौर नेशनल पार्क में घूमते समय कैमरा और दूरबीन साथ रखना न भूलें ताकि आप वन्यजीवों को करीब से देख सकें और उनकी तस्वीरें ले सकें। कैमरा और दूरबीन की मदद से आप बाघों, तेंदुओं और अन्य जानवरों को उनकी प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। इसके अलावा इन उपकरणों की मदद से आप पक्षियों को भी देख सकते हैं और उनकी तस्वीरें ले सकते हैं। यह आपके सफर को और भी यादगार बना देगा।