गणेशोत्सव पर बनाएं ये पारंपरिक महाराष्ट्रीयन व्यंजन, स्वाद नहीं भूल पाएंगे लोग
क्या है खबर?
महाराष्ट्र में गणेशोत्सव को बहुत उत्साह और आनंद के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार पर लोग अपने घरों में गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित करते हैं और 10 दिनों तक उनकी पूजा करते हैं। इस मौके पर घरों में कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। आइए जानते हैं कि गणेशोत्सव के लिए कौन-कौन से खास महाराष्ट्रीयन पकवान बनाए जा सकते हैं, जो त्योहार की मिठास और खुशियां बढ़ा देंगे।
#1
मोदक
मोदक गणपति बप्पा का पसंदीदा पकवान है। इसे बनाने के लिए चावल के आटे को गर्म पानी के साथ गूंथ लें।
फिर नारियल का गूदा और गुड़ को मिलाकर एक पैन में पकाएं। अब आटे से छोटी लोइयां बनाकर बेलें और उनमें नारियल-गुड़ का मिश्रण भरें।
इसके बाद मोदक को भाप में पकाएं। मोदक न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। यह व्यंजन हर किसी को त्योहार के माहौल में मिठास का अनुभव कराता है।
#2
श्रीखंड
श्रीखंड महाराष्ट्र का एक मीठा व्यंजन है, जिसे दही से तैयार किया जाता है। इसके लिए दही को कपड़े में बांधकर लटकाएं, ताकि उसका पानी निकल जाए।
इसके बाद गाढ़े दही में चीनी, केसर, इलायची और केवड़ा का पानी मिलाएं। इसे अच्छे से मिक्स करके ठंडा करें।
श्रीखंड को परोसने से पहले ऊपर से थोड़ा-सा केसर डालकर सजाएं। इसका मीठा और ताजगी भरा स्वाद हर किसी को पसंद आता है। यह व्यंजन गणेशोत्सव की मिठास को और बढ़ा देता है।
#3
पातल भाजी
पातल भाजी महाराष्ट्र का एक पारंपरिक व्यंजन है। इसे बनाने के लिए पहले प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को पीस लें।
फिर इस मिश्रण को तेल में भूनें। इसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डालें।
इसके बाद इसमें थोड़ा पानी डालकर पकाएं। जब यह अच्छे से पक जाए तो इसे चावल या रोटी के साथ परोसें। पातल भाजी का स्वाद त्योहार के खाने को और भी खास बना देता है।
#4
शिरा
शिरा एक लोकप्रिय मिठाई है, जिसे सूजी से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए घी में सूजी को हल्का सुनहरा होने तक भूनें।
फिर इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर डालें। इसे धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए।
ऊपर से किशमिश और कटे हुए बादाम डालकर सजाएं। शिरा का स्वाद त्योहार की मिठास को और बढ़ा देता है।
इसे बनाना बहुत आसान है और यह हर उम्र के लोगों को पसंद आता है।