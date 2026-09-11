गणेशोत्सव पर बनाएं ये पारंपरिक महाराष्ट्रीयन व्यंजन, स्वाद नहीं भूल पाएंगे लोग

मोदक गणपति बप्पा का पसंदीदा पकवान है। इसे बनाने के लिए चावल के आटे को गर्म पानी के साथ गूंथ लें।

फिर नारियल का गूदा और गुड़ को मिलाकर एक पैन में पकाएं। अब आटे से छोटी लोइयां बनाकर बेलें और उनमें नारियल-गुड़ का मिश्रण भरें।

इसके बाद मोदक को भाप में पकाएं। मोदक न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इन्हें बनाना भी बहुत आसान है। यह व्यंजन हर किसी को त्योहार के माहौल में मिठास का अनुभव कराता है।