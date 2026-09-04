इन 5 पौधों को घर के अंदर लगाएं, खुद-ब-खुद फैल जाते हैं ये

स्नेक प्लांट एक ऐसा पौधा है, जो खुद-ब-खुद बढ़ता रहता है। इसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती।

इसे आप आसानी से किसी गमले में लगा सकते हैं और यह किसी भी प्रकार की मिट्टी में उग सकता है। यह पौधा न केवल आपके घर को सजाने का काम करता है, बल्कि यह हवा से हानिकारक तत्वों को भी दूर करता है।

इसे काटकर नए गमलों में लगाया जा सकता है, जिससे नए पौधे उगाए जा सकते हैं।