इन 5 पौधों को घर के अंदर लगाएं, खुद-ब-खुद फैल जाते हैं ये
क्या है खबर?
घर के अंदर पौधे लगाने से न केवल घर की सुंदरता बढ़ती है, बल्कि यह ताजगी और स्वच्छता भी प्रदान करते हैं। अगर आप ऐसे पौधे चाहते हैं, जो खुद-ब-खुद बढ़ते रहें और ज्यादा देखभाल की जरूरत न हो तो कुछ खास पौधे आपके लिए बेहतरीन हो सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसे पौधों के बारे में बताते हैं, जिनका खुद-ब-खुद प्रजनन होना संभव है और जो आसानी से फैलते जाते हैं।
#1
स्नेक प्लांट
स्नेक प्लांट एक ऐसा पौधा है, जो खुद-ब-खुद बढ़ता रहता है। इसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती।
इसे आप आसानी से किसी गमले में लगा सकते हैं और यह किसी भी प्रकार की मिट्टी में उग सकता है। यह पौधा न केवल आपके घर को सजाने का काम करता है, बल्कि यह हवा से हानिकारक तत्वों को भी दूर करता है।
इसे काटकर नए गमलों में लगाया जा सकता है, जिससे नए पौधे उगाए जा सकते हैं।
#2
पीस लिली
पीस लिली एक खूबसूरत फूल वाला पौधा है, जो कम रोशनी में भी अच्छे से बढ़ता है। इसे पानी देने की जरूरत कम होती है और यह हवा को साफ करने में भी मदद करता है।
इसे काटकर नए गमलों में लगाया जा सकता है, जिससे नए पौधे उगाए जा सकते हैं। यह पौधा आपके घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ ताजगी और स्वच्छता भी प्रदान करता है, जिससे आपका घर हमेशा खुशबूदार और स्वस्थ बना रहता है।
#3
एलोवेरा
एलोवेरा एक ऐसा पौधा है, जिसका रस स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है।
इसे ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं होती। इसे काटकर नए गमलों में लगाया जा सकता है, जिससे नए पौधे उगाए जा सकते हैं।
यह पौधा न केवल आपके घर को सजाने का काम करता है, बल्कि यह त्वचा और बालों की देखभाल करने में भी मदद करता है।
#4
मनी प्लांट
मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है, जिसे लोग अक्सर अपने घरों में लगाते हैं। इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है।
यह पौधा न केवल घर को सजाने का काम करता है, बल्कि यह हवा से हानिकारक तत्वों को भी दूर करता है। इसे काटकर नए गमलों में लगाया जा सकता है, जिससे नए पौधे उगाए जा सकते हैं।
ये पौधे आपके घर की सुंदरता बढ़ाने के साथ-साथ ताजगी और स्वच्छता भी प्रदान करते हैं।
#5
तुलसी
तुलसी पवित्र और औषधीय पौधा है, जिसे भारतीय घरों में पसंद किया जाता है। इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है और इसे ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती।
तुलसी न केवल घर को सजाने का काम करती है, बल्कि वातावरण को भी शुद्ध करती है। इसे काटकर नए गमलों में लगाया जा सकता है, जिससे नए पौधे उगाए जा सकते हैं।
तुलसी की सुगंध और स्वास्थ्य लाभ घर को ताजगी और स्वच्छता देते हैं।