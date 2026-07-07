मानसून की शाम को गर्माहट से भर देगी ये 5 हॉट चॉकलेट, इन्हें बनाकर पिएं
क्या है खबर?
मानसून के दौरान ठंडी और हल्की बारिश की बूंदों के बीच एक कप गर्म हॉट चॉकलेट का आनंद लेना बहुत ही सुखद होता है। यह न केवल आपके शरीर को गर्माहट देती है, बल्कि आपकी आत्मा को भी सुकून पहुंचाती है। इस लेख में हम आपको 5 अलग-अलग तरह की हॉट चॉकलेट बनाने के आसान तरीके बताएंगे, जिन्हें आप अपने घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। आइए जानते हैं।
#1
साधारण हॉट चॉकलेट
साधारण हॉट चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में दूध को हल्का गर्म करें, फिर इसमें कोको पाउडर और चीनी मिलाएं। इस मिश्रण को धीमी आंच पर लगातार हिलाते हुए पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। अब इसमें थोड़ा-सा वनीला डालें और गैस बंद कर दें। तैयार हॉट चॉकलेट को कप में डालकर ऊपर से थोड़ी सी क्रीम डालें और चॉकलेट के टुकड़ों से सजाकर परोसें।
#2
चटपटी हॉट चॉकलेट
अगर आप थोड़ी तीखी चीजें पसंद करते हैं तो चटपटी हॉट चॉकलेट आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में दूध को हल्का गर्म करें, फिर इसमें कोको पाउडर, चीनी, दालचीनी पाउडर और थोड़ा-सा काली मिर्च मिलाएं। इस मिश्रण को धीमी आंच पर लगातार हिलाते हुए पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। तैयार हॉट चॉकलेट को कप में डालकर ऊपर से थोड़े चॉकलेट के टुकड़ों से सजाकर परोसें।
#3
नारियल वाली हॉट चॉकलेट
नारियल वाली हॉट चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में नारियल का दूध गर्म करें, फिर इसमें कोको पाउडर और चीनी मिलाएं। इस मिश्रण को धीमी आंच पर लगातार हिलाते हुए पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। अब इसमें थोड़ा-सा वनीला डालें और गैस बंद कर दें। तैयार हॉट चॉकलेट को कप में डालकर ऊपर से थोड़ी सी क्रीम डालें और चॉकलेट के टुकड़ों से सजाकर परोसें।
#4
बादाम वाली हॉट चॉकलेट
बादाम वाली हॉट चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले बादाम को पीसकर पाउडर बना लें, फिर एक पैन में दूध गर्म करें और उसमें बादाम पाउडर, कोको पाउडर और चीनी मिलाएं। इस मिश्रण को धीमी आंच पर लगातार हिलाते हुए पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। अब इसमें थोड़ा-सा वनीला डालें और गैस बंद कर दें। तैयार हॉट चॉकलेट को कप में डालकर ऊपर से थोड़ी सी क्रीम डालें और चॉकलेट के टुकड़ों से सजाकर परोसें।
#5
पुदीना वाली हॉट चॉकलेट
पुदीना वाली हॉट चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले पुदीने की पत्तियों को पानी में उबालकर उसका अर्क निकाल लें, फिर एक पैन में दूध गर्म करें और उसमें कोको पाउडर, चीनी और पुदीने का अर्क मिलाएं। इस मिश्रण को धीमी आंच पर लगातार हिलाते हुए पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। तैयार हॉट चॉकलेट को कप में डालकर ऊपर से थोड़ी सी क्रीम डालें और चॉकलेट के टुकड़ों से सजाकर परोसें।