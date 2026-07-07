मानसून की शाम को गर्माहट से भर देगी ये 5 हॉट चॉकलेट, इन्हें बनाकर पिएं

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चटपटी हॉट चॉकलेट

अगर आप थोड़ी तीखी चीजें पसंद करते हैं तो चटपटी हॉट चॉकलेट आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में दूध को हल्का गर्म करें, फिर इसमें कोको पाउडर, चीनी, दालचीनी पाउडर और थोड़ा-सा काली मिर्च मिलाएं। इस मिश्रण को धीमी आंच पर लगातार हिलाते हुए पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। तैयार हॉट चॉकलेट को कप में डालकर ऊपर से थोड़े चॉकलेट के टुकड़ों से सजाकर परोसें।