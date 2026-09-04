ऑफिस में सहकर्मियों से न करें ये 5 ईमानदारी भरी बातें, हो सकता है नुकसान

कभी भी किसी सहकर्मी की आलोचना करना सही नहीं होता, खासकर जब वह सबके सामने हो। अगर आपको किसी की कार्यशैली या उसके काम करने के तरीके में कोई कमी नजर आती है तो उसे निजी रूप से बताएं और सुधार का सुझाव दें।

इससे न केवल आपकी कामकाजी छवि बेहतर होगी, बल्कि आपके सहकर्मी भी खुद को असहज महसूस नहीं करेंगे। इस तरह आप एक सकारात्मक माहौल बना सकते हैं और टीम के साथ बेहतर काम कर सकते हैं।