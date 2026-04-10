गर्मियों के दौरान त्वचा है डिहाइड्रेट? घर पर बनाकर लगाएं ये 5 फेस पैक

गर्मी के मौसम में बढ़ती गर्माहट और उमस डिहाइड्रेट त्वचा के लिए काफी नुकसानदेह हो सकती है। इससे त्वचा पर रैशेज, मुंहासे और समय से पहले बुढ़ापा जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि, डिहाइड्रेट त्वचा से छुटकारा पाने के लिए आप कुछ घरेलू फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे फेस पैक की रेसिपी बताते हैं, जिनका इस्तेमाल डिहाइड्रेट त्वचा को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकता है।

#1 पपीते और शहद का फेस पैक सबसे पहले एक कटोरी में पपीते का गूदा और शहद मिलाकर इसे अच्छे से फेंट लें। अब इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट के बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। पपीते में मौजूद तत्व त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करते हैं, जबकि शहद त्वचा को नमी देता है। यह फेस पैक त्वचा को ताजगी और निखार देने में सहायक है।

#2 खीरा और दही का फेस पैक सबसे पहले एक कटोरी में खीरे का रस और दही मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और इसे 15-20 मिनट तक सूखने दें। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। खीरा त्वचा को ठंडक देता है और इसे हाइड्रेट रखता है, जबकि दही में मौजूद तत्व त्वचा को मुलायम बनाते हैं। यह फेस पैक त्वचा को ठंडक और ताजगी प्रदान करता है।

Advertisement

#3 एलोवेरा जेल और गुलाब जल का फेस पैक सबसे पहले एक कटोरी में एलोवेरा जेल और गुलाब जल मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और इसे 15-20 मिनट तक सूखने दें। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। एलोवेरा जेल त्वचा को गहराई से पोषण देता है और इसे हाइड्रेट रखता है, जबकि गुलाब जल त्वचा को ताजगी और ठंडक देता है। यह फेस पैक त्वचा को नमी और ताजगी प्रदान करता है।

Advertisement

#4 एवोकाडो और जैतून के तेल का फेस पैक सबसे पहले एक कटोरी में मैश किए हुए एवोकाडो और जैतून का तेल मिलाएं, फिर इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और इसे 15-20 मिनट तक सूखने दें। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। एवोकाडो में मौजूद विटामिन त्वचा को पोषण देता है और इसे हाइड्रेट रखता है। जैतून का तेल त्वचा को मुलायम बनाता है और इसे गहराई से नमी प्रदान करता है।