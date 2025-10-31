सर्दियों में शुष्क होकर फटने लगी है त्वचा, इस तरह देखभाल करने से होगा फायदा

सर्दियां शुरू होते ही हम सबकी त्वचा डल और ज्यादा शुष्क हो जाती है। इस समय सबसे ज्यादा परेशानी शुष्क त्वचा वाले लोगों को झेलनी पड़ती है। हवा में नमी न होने की वजह से त्वचा फटने लगती है और खुजली व जलन भी बढ़ती है। ऐसे में सही तरीके से त्वचा की देखभाल करना और अच्छे उत्पाद इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है। आज के लेख में जानिए आप सर्दियों में शुष्क त्वचा से छुटकारा कैसे पा सकते हैं।

#1 ग्लिसरीन और गुलाब जल मिलाकर लगाएं सर्दियों के मौसम में आपको रोजाना ग्लिसरीन और गुलाब जल का टोनर इस्तेमाल करना चाहिए। इसे बनाने के लिए एक कटोरी में बराबर मात्रा में ग्लिसरीन और गुलाब जल मिलाएं। इसे स्प्रे बोतल में भरकर रखें और रोजाना 2 बार त्वचा पर छिड़कें। यह टोनर न केवल आपकी त्वचा को नमी प्रदान करेगा, बल्कि खुजली को भी शांत कर देगा। इसकी मदद से त्वचा हाइड्रेटेड रहेगी और एक प्राकृतिक चमक भी मिल जाएगी।

#2 एवोकाडो का फेस पैक इस्तेमाल करें सर्दियों में रसायन युक्त फेस पैक इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए, जो त्वचा को और शुष्क बनाते हैं। ऐसे में त्वचा विशेषज्ञ एवोकाडो से बना हर्बल फेस पैक लगाने की सलाह देते हैं। इस फल में स्वस्थ वसा, कई तरह के विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके फैटी एसिड नमी को बनाए रखने में मदद करते हैं, जबकि विटामिन-C और E त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। इसका फेस पैक बनाने के लिए केवल इस फल को मीसना होगा।

#3 ओट्स के पानी से नहाएं सर्दियों में लोग गर्म पानी से नहाते हैं, जो त्वचा को और शुष्क बना देता है। इसकी जगह पर आपको ओट्स वाले गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। ऐसा करने से खुजली से आराम मिलता है और नमी बनी रहती है। ओट्स में बीटा-ग्लूकेन्स होते हैं, जो जलन को शांत करते हैं और त्वचा को फटने नहीं देते। गुनगुने पानी में एक कप ओट्स डालें और उसे 20 मिनट भीगने दें। जब पानी का रंग बदल जाए तब उससे स्नान करें।

#4 नारियल तेल का उपयोग करें सर्दियों में त्वचा पर नारियल तेल लगाना सबसे बढ़िया निर्णय होगा, क्योंकि इसकी मदद से त्वचा हाइड्रेटेड रहती है। इसमें फैटी एसिड मौजूद होते हैं, जो त्वचा की नमी को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। इसमें सूजनरोधी और जीवाणुरोधी गुण भी होते हैं, जो एक्जिमा और सोरायसिस जैसी स्थितियों का इलाज करने में सहायक होते हैं। त्वचा पर लगाने से पहले नारियल तेल को हल्का गुनगुना कर लें, ताकि ज्यादा फायदा हो।