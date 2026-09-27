बुखार में शरीर का तापमान बढ़ने पर अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे, जल्द हो जाएंगे ठीक
क्या है खबर?
बुखार एक आम समस्या है, जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। यह शरीर के तापमान को बढ़ा देता है, जिससे असहजता महसूस होती है। इस लेख में हम कुछ आसान घरेलू नुस्खों के बारे में जानेंगे, जो बुखार के दौरान शरीर के तापमान को कम करने में मदद कर सकते हैं। इन नुस्खों को अपनाकर आप जल्दी आराम महसूस कर सकते हैं और अपनी दिनचर्या को सामान्य बना सकते हैं।
#1
ठंडे पानी से स्नान करें
ठंडे पानी से नहाना बुखार के दौरान शरीर के तापमान को कम करने का एक सरल और असरदार तरीका हो सकता है। जब आपका शरीर गर्म महसूस हो रहा हो तो ठंडे पानी का स्नान करने से तुरंत राहत मिलती है।
यह आपके शरीर की गर्मी को बाहर निकालने में मदद करता है और आपको ठंडक महसूस होती है। इसके अलावा यह स्नान आपकी त्वचा को भी ताजगी और स्फूर्ति प्रदान करता है।
#2
ठंडे पानी की पट्टी लगाएं
अगर आपको बुखार है तो ठंडे पानी की पट्टी लगाना भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। इसके लिए एक साफ कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर निचोड़ लें और फिर इसे अपनी माथे, गर्दन, कलाई और पैरों पर लगाएं।
यह आपके शरीर की गर्मी को कम करने में मदद करेगा और आपको आरामदायक महसूस होगा। इसे कुछ समय तक लगाकर रखें, ताकि ठंडक बनी रहे और बुखार जल्दी उतर सके।
यह उपाय सुरक्षित और असरदार है।
#3
पुदीने की चाय पिएं
पुदीने की चाय पीना भी बुखार के दौरान शरीर के तापमान को कम करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। पुदीने में ठंडक देने वाले गुण होते हैं, जो बुखार के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं।
इस चाय को बनाने के लिए ताजे पुदीने की पत्तियों को उबलते पानी में डालकर कुछ मिनट छोड़ दें, फिर इसे छानकर पीएं। यह आपके शरीर को हाइड्रेट रखता है और ठंडक प्रदान करता है।
#4
नारियल पानी पिएं
नारियल पानी पीना भी बुखार के दौरान फायदेमंद हो सकता है। इसमें प्राकृतिक तत्व होते हैं, जो आपके शरीर को हाइड्रेट रखते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं।
नारियल पानी पीने से आपके शरीर की गर्मी कम होती है और आपको ठंडक मिलती है। यह एक सुरक्षित और पौष्टिक पेय है, जिसे आप बिना किसी चिंता के पी सकते हैं।
इसके अलावा यह आपके शरीर को पोषण भी देता है और ताजगी प्रदान करता है।
#5
तुलसी की पत्तियां चबाएं या काढ़ा पिएं
तुलसी की पत्तियां चबाना या उसका काढ़ा पीना भी बुखार के दौरान फायदेमंद हो सकता है। तुलसी में ऐसे तत्व होते हैं, जो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और बुखार के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं।
इसके लिए तुलसी की कुछ पत्तियों को चबाएं या फिर उसकी पत्तियों को पानी में उबालकर उसका सेवन करें। यह प्रक्रिया आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है और जल्दी ठीक होने में मदद करती है।