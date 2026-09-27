बुखार कम करने के तरीके

बुखार में शरीर का तापमान बढ़ने पर अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे, जल्द हो जाएंगे ठीक

लेखन सयाली 01:41 pm Sep 27, 202601:41 pm

क्या है खबर?

बुखार एक आम समस्या है, जो किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। यह शरीर के तापमान को बढ़ा देता है, जिससे असहजता महसूस होती है। इस लेख में हम कुछ आसान घरेलू नुस्खों के बारे में जानेंगे, जो बुखार के दौरान शरीर के तापमान को कम करने में मदद कर सकते हैं। इन नुस्खों को अपनाकर आप जल्दी आराम महसूस कर सकते हैं और अपनी दिनचर्या को सामान्य बना सकते हैं।