कंजक्टिवाइटिस है आंखों का एक आम संक्रमण, इन 5 तरीकों से करें इसका इलाज
क्या है खबर?
कंजक्टिवाइटिस एक ऐसा रोग है, जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैल सकता है। इसके कारण आंखों में दर्द, लालिमा और सूजन हो सकती है। आमतौर पर इसका इलाज घर पर ही किया जा सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और असरदार घरेलू उपाय बताएंगे, जिनसे आप इस समस्या का सामना कर सकते हैं और जल्दी ठीक हो सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप कंजक्टिवाइटिस से राहत पा सकते हैं।
#1
ठंडे पानी का करें इस्तेमाल
ठंडा पानी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसमें ठंडक होती है, जो सूजन को कम करने में मदद करता है। इसके लिए एक साफ कपड़े या रुमाल को ठंडे पानी में भिगोएं और इसे अपनी बंद आंखों पर रखें। यह उपाय दिन में 2 बार करें। इससे आपकी आंखें तरोताजा महसूस करेंगी और सूजन भी कम होगी। ध्यान रखें कि पानी बहुत ठंडा न हो, बल्कि सामान्य पानी का उपयोग करें, ताकि आंखें आरामदायक महसूस करें।
#2
गुलाब जल का करें उपयोग
गुलाब जल प्राकृतिक रूप से ठंडा और आराम देने वाला होता है, जो आंखों की जलन को कम करने में मदद कर सकता है। इसके लिए साफ कपड़े को गुलाब जल में भिगोएं और इसे अपनी बंद आंखों पर रखें। यह उपाय दिन में 2 बार करें। इससे आपकी आंखें तरोताजा महसूस करेंगी और जलन भी कम होगी। गुलाब जल में मौजूद प्राकृतिक तत्व आंखों को आरामदायक महसूस करवाते हैं और सूजन को कम करने में सहायक होते हैं।
#3
चाय की पत्तियों के पैकेट आएंगे काम
चाय की पत्तियों में ऐसे तत्व होते हैं, जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसके लिए इस्तेमाल किए गए चाय की पत्तियों के पैकेट को ठंडे पानी में कुछ देर भिगोकर अपनी बंद आंखों पर रखें। यह उपाय दिन में 2-3 बार करें। इससे आपकी आंखें तरोताजा महसूस करेंगी और सूजन भी कम होगी। चाय की पत्तियों का ठंडा प्रभाव आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है और जलन को भी कम करता है।
#4
लगाएं खीरे के टुकड़े
खीरा प्राकृतिक रूप से ठंडा और ताजगी देने वाला होता है, जो आंखों की सूजन को कम करने में मदद करता है। इसके लिए कुछ मोटे-मोटे खीरे के टुकड़े काटकर फ्रिज में रखें, फिर इन्हें अपनी बंद आंखों पर रखें। यह उपाय 10-15 मिनट तक करें। इससे आपकी आंखें तरोताजा महसूस करेंगी और सूजन भी कम होगी। खीरे में मौजूद पोषक तत्व त्वचा को आरामदायक बनाते हैं और जलन को भी कम करते हैं।
#5
नारियल तेल से मिलेगी राहत
नारियल तेल सूजन को कम करने में सहायक होता है। इसके लिए थोड़े से नारियल तेल को हल्का गर्म करें, फिर इसे अपनी बंद आंखों पर हल्के हाथों से मालिश करें। यह उपाय रात को सोने से पहले करें, ताकि तेल अच्छी तरह से त्वचा में समा जाए और सुबह उठने पर आपकी आंखें तरोताजा महसूस हों। इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर आप कंजक्टिवाइटिस से राहत पा सकते हैं और आखों का स्वास्थ्य सुधार सकते हैं।