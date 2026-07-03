कंजक्टिवाइटिस है आंखों का एक आम संक्रमण, इन 5 तरीकों से करें इसका इलाज

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ठंडे पानी का करें इस्तेमाल

ठंडा पानी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसमें ठंडक होती है, जो सूजन को कम करने में मदद करता है। इसके लिए एक साफ कपड़े या रुमाल को ठंडे पानी में भिगोएं और इसे अपनी बंद आंखों पर रखें। यह उपाय दिन में 2 बार करें। इससे आपकी आंखें तरोताजा महसूस करेंगी और सूजन भी कम होगी। ध्यान रखें कि पानी बहुत ठंडा न हो, बल्कि सामान्य पानी का उपयोग करें, ताकि आंखें आरामदायक महसूस करें।