नाखूनों को मजबूत बनाने के लिए आजमाएं ये 5 घरेलू नुस्खे

शरीर के अन्य भागों की तरह नाखूनों को भी पोषण की जरूरत होती है। अगर नाखूनों की सही देखभाल न की जाए तो वे जल्दी टूट सकते हैं। इसलिए उन्हें मजबूत और स्वस्थ बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए आप कुछ सरल और प्रभावी घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं। इस लेख में हम आपको ऐसे ही कुछ नुस्खे बताएंगे, जो आपके नाखूनों को प्राकृतिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करेंगे।

#1 जैतून के तेल का उपयोग करें जैतून का तेल नाखूनों को पोषण देने और उन्हें मजबूत बनाने में मदद करता है। रात को सोने से पहले अपने नाखूनों पर जैतून का तेल लगाएं और हल्के हाथों से मालिश करें। इससे नाखूनों में नमी बनी रहती है और वे टूटने से बच सकते हैं। नियमित रूप से इस प्रक्रिया को अपनाने से आपके नाखून मजबूत और स्वस्थ बने रहते हैं। यह एक सरल और प्रभावी घरेलू नुस्खा है, जिसे आप आसानी से अपना सकते हैं।

#2 नींबू का रस लगाएं नींबू का रस विटामिन-C से भरपूर होता है, जो नाखूनों की बढ़त के लिए जरूरी है। इसके अलावा यह कीटाणुनाशक गुणों से भी युक्त होता है, जिससे नाखून संक्रमण से बच सकते हैं। एक कटोरी में नींबू का रस निकालें और उसमें अपने नाखूनों को कुछ मिनट के लिए डुबोएं या फिर सीधे अपने नाखूनों पर नींबू का रस लगाएं। इससे नाखून मजबूत होते हैं और उनकी चमक भी बढ़ती है।

#3 बायोटिन युक्त आहार लें बायोटिन एक प्रकार का विटामिन होता है, जो नाखूनों की मजबूती के लिए अहम होता है। अपने आहार में बादाम, पालक जैसी चीजें शामिल करें, जो बायोटिन से भरपूर होती हैं। इसके अलावा फलों और सब्जियों का सेवन भी बढ़ाएं ताकि शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिल सकें। नियमित रूप से बायोटिन युक्त आहार लेने से नाखून मजबूत होते हैं और उनकी बढ़त भी बेहतर होती है।

#4 नारियल के तेल से करें मालिश नारियल तेल में मौजूद फैटी एसिड नाखूनों को हाइड्रेट रखते हैं और उन्हें टूटने से बचाते हैं। रोजाना सुबह या शाम, जब भी आपको समय मिले, अपने नाखूनों पर हल्के हाथों से नारियल तेल की मालिश करें। इससे नाखून मजबूत होते हैं और उनकी प्राकृतिक नमी बनी रहती है। इसके अलावा यह प्रक्रिया नाखूनों की चमक भी बढ़ाती है। नियमित रूप से इस प्रक्रिया को अपनाने से आपके नाखून स्वस्थ और आकर्षक बने रहते हैं।