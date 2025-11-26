गले के दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं ये 5 घरेलू नुस्खे

गले में दर्द होना एक आम समस्या है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है। यह समस्या अक्सर गलत तरीके से सोने, कंप्यूटर के सामने लंबे समय तक बैठने या गर्दन को गलत तरीके से मोड़ने के कारण हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताते हैं, जिन्हें आजमाकर आप अपने गले के दर्द को कम कर सकते हैं और आराम पा सकते हैं।

#1 गर्म सिकाई करें गले के दर्द को कम करने के लिए गर्म सिकाई करना एक असरदार तरीका है। इसके लिए आप एक गर्म पानी की बोतल या फिर एक साफ कपड़े में गर्म नमक भरकर प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। इससे खून का बहाव बढ़ता है और दर्द में आराम मिलता है। गर्म सिकाई करने से मांसपेशियों को आराम मिलता है और सूजन भी कम होती है। यह तरीका खासतौर पर ठंडे मौसम में बहुत फायदेमंद होता है।

#2 हल्दी का सेवन करें हल्दी एक प्राकृतिक उपाय है, जिसमें सूजन कम करने वाले और शरीर को सुरक्षित रखने वाले गुण होते हैं। यह गुण गले के दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए एक गिलास गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पिएं या फिर एक चम्मच हल्दी पाउडर को एक चम्मच शहद के साथ मिलाकर खाएं। इससे आपके शरीर की सूजन कम होगी और दर्द में राहत मिलेगी।

#3 अदरक की चाय पिएं अदरक की चाय भी गले के दर्द के लिए एक अच्छा घरेलू नुस्खा है। अदरक में मौजूद गुण सूजन कम करने में मदद करते हैं। एक कप पानी में थोड़ा सा कटा हुआ अदरक डालकर उबालें, फिर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाएं और इसे छानकर पिएं। इस चाय को दिन में दो बार पीने से आपको काफी आराम मिलेगा और आपका गला भी ठीक हो जाएगा। अदरक की चाय पीने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है।

#4 नींबू का रस मिलाकर नमक पिएं नींबू का रस विटामिन-C से भरपूर होता है, जो शरीर की सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है। इसमें मौजूद खट्टा स्वाद बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। एक गिलास गर्म पानी में आधा नींबू का रस निचोड़ें और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर पिएं। इससे आपके गले की जलन कम होगी और दर्द में राहत मिलेगी। यह पेय आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाता है।