कोहनी में दर्द है? इन 5 घरेलू नुस्खों को आजमाएं, जल्द मिलेगा आराम

कोहनी में दर्द एक आम समस्या है, जो किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है। यह दर्द किसी चोट, अधिक काम या गलत तरीके से काम करने के कारण हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं और अपने दैनिक काम आसानी से कर सकते हैं। इन नुस्खों को आजमाकर आप बिना किसी दवाई के अपने दर्द को कम कर सकते हैं।

#1 बर्फ का उपयोग करें बर्फ का उपयोग कोहनी के दर्द को कम करने का एक असरदार तरीका है। बर्फ को एक साफ कपड़े में लपेटकर प्रभावित जगह पर लगाएं और 15-20 मिनट तक छोड़ दें। इससे सूजन कम होती है और दर्द में भी राहत मिलती है। दिन में 2-3 बार इस प्रक्रिया को दोहराएं। ध्यान रखें कि बर्फ सीधे त्वचा पर न लगाएं, इससे जलन हो सकती है। हमेशा एक कपड़े का उपयोग करें ताकि त्वचा सुरक्षित रहे।

#2 हल्दी का पेस्ट बनाएं हल्दी में एक खास तत्व होता है, जो सूजन कम करने में मदद करता है। एक चम्मच हल्दी पाउडर को पानी या दूध में मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे प्रभावित जगह पर लगाएं। 30 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें। यह प्रक्रिया रोजाना एक बार दोहराएं। हल्दी के गुणों के कारण यह पेस्ट कोहनी के दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है। इसके नियमित उपयोग से दर्द में काफी राहत मिल सकती है।

#3 गर्म सिकाई करें गर्म सिकाई करने से रक्त का प्रवाह बढ़ता है और दर्द में राहत मिलती है। एक गर्म पानी की बोतल या हीट पैड लें और उसे प्रभावित जगह पर लगाएं। 15-20 मिनट तक इसे रखें और आराम महसूस करें। यह प्रक्रिया दिन में 2 बार दोहराएं। ध्यान रखें कि गर्माहट बहुत ज्यादा न हो ताकि त्वचा जल न जाए। इस तरह की सिकाई से न केवल दर्द कम होता है, बल्कि मांसपेशियों में भी आराम मिलता है।

#4 जैतून के तेल से मालिश करें जैतून का तेल खास तत्वों से भरपूर होता है, जो सूजन कम करने में मदद करता है। थोड़े से जैतून के तेल को हल्का गर्म करें और इसे प्रभावित जगह पर मालिश करें। इससे रक्त का प्रवाह बढ़ता है और दर्द में राहत मिलती है। मालिश करने से पहले हाथों को साफ कर लें और ध्यान रखें कि तेल बहुत गर्म न हो ताकि त्वचा जल न जाए। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाने से काफी लाभ होगा।