गर्मियों के दौरान इस तरह करें अपने घर की सजावट, कोना-कोना लगेगा खूबसूरत

गर्मियों का मौसम जल्द ही आने वाला है और इस दौरान घर को सजाने के कई नए तरीके सामने आएंगे। अगर आप अपने घर को गर्मियों के लिए तैयार करना चाहते हैं तो आपको आने वाले समय में चलन में आने वाले डेकोर के तरीकों के बारे में जानना चाहिए। आइए जानते हैं 2026 में गर्मियों के दौरान घर की सजावट के लिए कौन से ट्रेंड वायरल होंगे और आप उन्हें अपने घर में कैसे शामिल कर सकते हैं।

#1 प्राकृतिक रंगों को दें प्राथमिकता गर्मियों के दौरान प्राकृतिक रंगों का चलन बढ़ जाता है। ये रंग घरों को ठंडा और ताजा महसूस करवाने में मदद कर सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आप अपने घर के लिए हल्के नीले, हरे या भूरे रंग के पेंट का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा सफेद, क्रीम, हल्का पीला और गुलाबी जैसे रंग भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। इन रंगों से न केवल आपका घर सुंदर लगेगा, बल्कि यहां ताजगी का अहसास भी होगा।

#2 प्राकृतिक रोशनी को दें बढ़ावा गर्मी के मौसम में प्राकृतिक रोशनी का महत्व समझना जरूरी है, क्योंकि यह घर को रोशन और जीवंत बना सकती है। इसके लिए खिड़कियों पर हल्के पर्दे लगाएं, ताकि धूप अंदर आ सके। इनके जरिए तेज किरणों से बचाव भी हो सकेगा। इसके अलावा आप अपने घर की खिड़कियों को ज्यादा से ज्यादा खोलकर प्राकृतिक रोशनी को अंदर आने दें। इससे आपका घर गर्मियों के दौरान भी ठंडा और ताजा लगेगा।

Advertisement

#3 पौधों का करें इस्तेमाल पौधे किसी भी घर की सजावट को एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। गर्मियों में पौधों का इस्तेमाल करके आप अपने घर को न केवल सुंदर बना सकते हैं, बल्कि इसे ताजगी भरा भी बना सकते हैं। इसके लिए आप अपने लिविंग रूम, बालकनी या फिर रसोई में छोटे-बड़े पौधे रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बेडरूम में भी छोटे पौधे रख सकते हैं, जो हवा को स्वच्छ करेंगे और हरियाली जोड़ देंगे।

Advertisement

#4 सरल फर्नीचर का करें चयन गर्मियों के दौरान भारी फर्नीचर का इस्तेमाल करना सही नहीं होता, क्योंकि इनसे कमरे में गर्माहट बढ़ सकती है। इसके बजाय हल्के और सरल फर्नीचर का चयन करें, जिसे आसानी से बदला जा सके। आप लकड़ी, बांस या फिर धातु से बने हल्के फर्नीचर का चयन कर सकते हैं। फर्नीचर ज्यादा भड़काऊ रंगों वाला नहीं होना चाहिए, जो कमरे के लुक को बिगाड़ सकता है। फर्नीचर का रंग कमरे के रंग से मेल खाता ही चुनें।