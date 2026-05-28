गर्मियों के दौरान नाश्ते के लिए बनाएं ये 5 पौष्टिक सैंडविच, आसान है रेसिपी

सैंडविच एक ऐसा व्यंजन है, जिसे आप अपनी पसंद के अनुसार बना सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं, जो सुबह के समय कुछ जल्दी और पौष्टिक खाना चाहते हैं। इस कारण आज हम आपको कुछ ऐसे सैंडविच की विधि बताने जा रहे हैं, जिनमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा शामिल होगी और इन्हें बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। आइए इन सैंडविच की रेसिपी जानते हैं।

#1 छोले का सैंडविच सबसे पहले छोले को धोकर कुकर में डालें और इसमें पानी, नमक और थोड़ा-सा तेल डालकर उबालें। इसके बाद छोले को मैश करके एक तरफ रख दें। अब एक बर्तन में मैश किए हुए छोले, बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नमक मिलाएं। साथ ही ब्रेड के दो टुकड़ों पर मक्खन लगाकर उनके बीच छोले का मिश्रण डालें, फिर सैंडविच को सेंकने वाली मशीन में सेंकने के बाद गर्मागर्म परोसें।

#2 पनीर का सैंडविच इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में कदूकस किया हुआ पनीर, बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा धनिया पत्ती मिलाएं। अब ब्रेड के दो टुकड़ों पर मक्खन लगाकर उनके बीच पनीर का मिश्रण डालें। इसके बाद इन सैंडविच को सेंकने वाली मशीन में सुनहरा भूरा होने तक सेंक लें। अंत में गर्मागर्म सैंडविच को टमाटर, खीरा और प्याज के स्लाइस के साथ परोसें।

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#3 राजमा का सैंडविच सबसे पहले राजमा को धोकर कुकर में डालें और इसमें पानी, नमक और थोड़ा-सा तेल डालकर उबालें। इसके बाद राजमा को मैश करके एक तरफ रख दें। अब एक बर्तन में मैश किए हुए राजमा, बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और नमक मिलाएं। इसके बाद ब्रेड के दो टुकड़ों पर मक्खन लगाकर उनके बीच राजमा का मिश्रण डालें, फिर सैंडविच को सेंकने वाली मशीन में सुनहरा भूरा होने तक सेंकने के बाद गर्मागर्म परोसें।

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#4 मूंगफली के मक्खन और केले का सैंडविच पहले ब्रेड के एक टुकड़े पर मूंगफली मक्खन लगाएं, फिर दूसरे टुकड़े पर कटा हुआ केला रखें। इसके बाद ब्रेड के दूसरे टुकड़े पर मूंगफली मक्खन लगाएं और सैंडविच को सेंकने के लिए रख दें। सैंडविच सेंकने के बाद इसे गर्मागर्म परोसें। इस सैंडविच में मूंगफली के मक्खन और केले का मेल होता है, जो इसे सेहतमंद बनाता है और इसका स्वाद भी बढ़ा देता है।