सुबह के नाश्ते में शामिल करें ये पांच पौष्टिक सूजी के व्यंजन, आसान है रेसिपी

सुबह का नाश्ता दिन का सबसे जरूरी भोजन माना जाता है, जो पूरे दिन के लिए ऊर्जा और पोषण देता है। अगर आप अपने नाश्ते को स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाना चाहते हैं तो सूजी के व्यंजन एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। सूजी से बने व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनमें मौजूद पोषक तत्व भी आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। आइए सूजी से बनाए जाने वाले पांच पौष्टिक व्यंजनों की रेसिपी जानते हैं।

#1 सूजी का उपमा सूजी का उपमा दक्षिण भारतीय व्यंजनों में से एक है, जिसे आप नाश्ते में आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सूजी को हल्का भून लें, फिर एक पैन में तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल और करी पत्ते डालें। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरी मटर डालकर भूनें। इसके बाद भुनी हुई सूजी को पानी मिलाकर पकाएं और ऊपर से हरी धनिया डालकर परोसें।

#2 सूजी का ढोकला ढोकला एक लोकप्रिय गुजराती व्यंजन है, जिसे आप नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सूजी को दही, पानी, हल्दी पाउडर, नमक और खाने का सोडा मिलाकर घोल तैयार करें। अब इस घोल को ढोकला स्टैंड पर डालकर भाप में पकाएं। पकने के बाद इस पर तड़का लगाने के लिए गर्म तेल में राई, जीरा और हरी मिर्च डालें। ढोकला को नारियल की चटनी के साथ गर्मागर्म परोसें।

Advertisement

#3 सूजी का उत्तपम उत्तपम एक सरल और पौष्टिक नाश्ता है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सूजी को हल्का भून लें, फिर एक कढ़ाई में तेल गर्म करके उसमें राई, उड़द दाल, चना दाल और करी पत्ते डालें। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और हरी मटर डालकर भूनें। इसके बाद भुनी हुई सूजी को पानी मिलाकर पकाएं और ऊपर से हरी धनिया डालकर परोसें।

Advertisement

#4 सूजी की इडली इडली एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे आप सुबह के नाश्ते में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सूजी को दही, नमक और खाने का सोडा मिलाकर घोल तैयार करें। अब इस घोल को इडली स्टैंड पर डालकर भाप में पकाएं। पकने के बाद इडली को नारियल की चटनी या सांभर के साथ गर्मागर्म परोसें। यह इडली न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि पौष्टिक भी होती है।